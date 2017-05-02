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В РФ утверждены требования по обеспечению транспортной безопасности

Политика

Принятые решения направлены на повышение эффективности государственной системы противодействия терроризму

Москва, 2 мая 2017, 08:37 — REGNUM  Постановлением правительства РФ утверждены требования по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищённости, объектов железнодорожного транспорта, сообщается на сайте правительства РФ.

Требованиями определяется система реализуемых субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками мер, которые направлены на защиту объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта от потенциальных, непосредственных и прямых угроз совершения актов незаконного вмешательства.

Эти требования являются обязательными для исполнения всеми субъектами транспортной инфраструктуры (перевозчиками) и распространяются на всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на объектах транспортной инфраструктуры и/или транспортных средствах железнодорожного транспорта.

Принятые решения направлены на повышение эффективности государственной системы противодействия терроризму.

Как сообщало ИА REGNUM, в обострившихся международных условиях Россия продолжает энергичное участие в международном антитеррористическом сотрудничестве, прежде всего на площадках ООН, ряда других авторитетных многосторонних организаций. В конце апреля в Москве прошла конференция по международной безопасности. В форуме участововали более 750 гостей из 86 государств.

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