Жан-Клод Юнкер: Британский премьер-министр «находится в другой галактике»

Лондон, , 08:49 — REGNUM Немецкая газета Die Zeit опубликовала 1 мая итоги встречи председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

«Тереза Мэй сбита с толку, а я уезжаю с Даунинг-стрит в еще более скептичном настроении, чем был раньше», — сказал Юнкер журналистам после встречи.

В ходе переговоров Мэй выдвинула ряд требований, которые неприемлемы в кругах европолитиков: сначала премьер-министр Великобритании хочет договориться со странами ЕС о свободной торговле, а для Брюсселя важно в первую очередь избавиться от финансовых и политических издержек в рамках Brexit.

Тереза Мэй не согласна также и с выплатой финансовых обязательств в размере 60 млрд евро, которые требует руководство союза.

Помимо этого, глава правительства призывает держать итоги переговоров по Brexit в секрете, в то время как Брюссель, наоборот, призывает к прозрачности, чтобы согласовывать те или иные решения с другими членами ЕС, а также с Европарламентом.

«Мне кажется, что Тереза Мэй находится в другой галактике», — прокомментировал итог встречи председатель Еврокомиссии.

Официальная встреча Юнкера и Мэй прошла 27 апреля в Лондоне, на ней присутствовали несколько министров Великобритании, а также переговорщик ЕС по Brexit Мишель Бранье.

После этого 29 апреля состоялся саммит глав государств и правительств 27 стран ЕС, на котором обсуждались принципы ведения переговоров с Великобританией по выходу страны из союза.

Во время саммита главы государств показали сплоченность и готовность действовать в рамках переговоров по Brexit сообща.

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