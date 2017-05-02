Глава ГУФСИН по Пермскому краю освобожден от должности

Пермь, , 08:27 — REGNUM В Пермском крае пост руководителя Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) стал вакантным. Президент РФ Владимир Путин 1 мая подписал указ об освобождении от должности генерал-лейтенанта внутренней службы Григория Желудова, сообщает kremlin.ru.

По неофициальным данным, 62-летний Григорий Желудов сам решил выйти на пенсию. Временно исполняет обязанности начальника ГУФСИН заместитель главы службы, сообщает издание « Коммерсантъ

Стоит отметить, Желудов возглавил краевой ГУФСИН в конце 2014 года. Ранее он возглавлял ГУФСИН в Удмуртии. Напомним, что в 2014 году ведомство подверглось внеплановой проверке со стороны инспекции ФСИН РФ. Результатом стала чистка рядов. В ноябре уволен с должности главы службы Александр Соколов, который был замешан в коррупционном скандале. После инспекционной проверки заместители главы местного ГУФСИН подали прошения об отставке.

В 2016 году Соколов признан судом виновным в мошенничестве, совершенной по сговору группой лиц. По уголовному делу фигурантами также проходили бывший заместитель главы ГУФСИН края полковник Олег Бабенко и бизнесмен, заместитель директора ООО «Националь» Перми Владимир Моховой.

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