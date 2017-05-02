Вторник, 2 Мая 2017 года
09:48:46 МСК

Глава ГУФСИН по Пермскому краю освобожден от должности

Политика

Соответствующий указ президент РФ подписал 1 мая

Пермь, 2 мая 2017, 08:27 — REGNUM  В Пермском крае пост руководителя Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) стал вакантным. Президент РФ Владимир Путин 1 мая подписал указ об освобождении от должности генерал-лейтенанта внутренней службы Григория Желудова, сообщает kremlin.ru.

По неофициальным данным, 62-летний Григорий Желудов сам решил выйти на пенсию. Временно исполняет обязанности начальника ГУФСИН заместитель главы службы Сергей Носов, сообщает издание «Коммерсантъ»

Стоит отметить, Желудов возглавил краевой ГУФСИН в конце 2014 года. Ранее он возглавлял ГУФСИН в Удмуртии. Напомним, что в 2014 году ведомство подверглось внеплановой проверке со стороны инспекции ФСИН РФ. Результатом стала чистка рядов. В ноябре уволен с должности главы службы Александр Соколов, который был замешан в коррупционном скандале. После инспекционной проверки заместители главы местного ГУФСИН подали прошения об отставке.

В 2016 году Соколов признан судом виновным в мошенничестве, совершенной по сговору группой лиц. По уголовному делу фигурантами также проходили бывший заместитель главы ГУФСИН края полковник Олег Бабенко и бизнесмен, заместитель директора ООО «Националь» Перми Владимир Моховой.

Читайте также: В Москве осуждены экс-руководители ГУФСИН по Пермскому краю

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
Главное сегодня
NB!
02.05.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 2 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
02.05.17
СМИ узнали, сколько граждан РФ готовы проголосовать за Путина
МоскваРоссия Социологические опросы Политика
NB!
02.05.17
Жители Бурятии пытаются спасти Байкал под звуки морин хуура
Улан-УдэРоссия Проблемы Байкала Общество
NB!
02.05.17
Президент РФ подписал закон о переводе бюджетников на карты «Мир»
МоскваРоссия Банковское дело Экономика
NB!
02.05.17
В Венгрии прошли протесты против России
БудапештВенгрия Поиски энергетической независимости от России Политика
NB!
02.05.17
В Белом доме анонсировали телефонные переговоры Трампа с Путиным
ВашингтонСША Российско-американские отношения Политика
NB!
02.05.17
Независимость Канарских островов без диктатора не получается
Лас-Пальмас-де-Гран-КанарияИспания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
02.05.17
Дороги становятся тропами: новоукраинский дорожный ремонт
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
02.05.17
Философ, не переживший свой мир
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
02.05.17
Как прогресс вспомнил о женщине-матери
ВашингтонСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Наука
NB!
02.05.17
Иван КузнецовПервые 100 дней Трампа. И что?
ВашингтонСША Хроники турбулентной Америки Политика
NB!
01.05.17
Виталий ЧерниковСлепая зона: итоги деятельности губернатора Калужской области
КалугаРоссия Расследования деятельности глав регионов Политика
NB!
01.05.17
«Русские вели британский самолет-шпион по мобильнику»
ЛондонВеликобритания Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
01.05.17
The Daily Express: «Россия угрожает американским объектам в ЕС»
МадридИспания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
01.05.17
Валерий РокотовЧто знал мальчик из Рая
Лос-АнджелесСША Первый век Голливуда Культура
NB!
01.05.17
Александр ШимбергЛивия: договорятся ли русские и американцы?
ТриполиЛивия Гражданская война в Ливии Политика
NB!
01.05.17
«Россия, бойся»: Испания отправила войска в Прибалтику
МадридИспания Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
01.05.17
Венесуэла: Мадуро повышает зарплаты, оппозиция требует его отставки
КаракасВенесуэла Политическая жизнь Венесуэлы Политика
NB!
01.05.17
Станислав ТарасовРоссия возвращается на Ближний Восток и в Закавказье
МоскваРоссия Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
01.05.17
Макрон не исключает выхода Франции из Евросоюза
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
01.05.17
Станислав СтремидловскийКатолическая церковь во Франции: «Наша демократия сошла с ума»
Ватикан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
01.05.17
«Да здравствует Интернационал!» или Первомай в столице
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
ещё главное