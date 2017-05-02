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Граждан Киргизии, Белоруссии и России не пустили в Одессу

Политика

Сегодня, 2 мая, люди приходят на Куликово поле, чтобы почтить память погибших в трагедии 2014 года

Одесса, Украина, 2 мая 2017, 08:23 — REGNUM  Восемь граждан из России, Киргизии и Белоруссии не смогли попасть в Одессу из-за обвинения в попытке «дестабилизации ситуации накануне годовщины трагедии в Одессе», сообщает 1 мая пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

Согласно сообщению, пограничники совместно с сотрудниками СБУ и Нацполиции не пропустили в Одессу четырех граждан Киргизии, трех граждан Белоруссии и одного гражданина России.

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Заявляется, что граждане контактировали с «общественной организацией, которая привлекала боевиков на Куликово поле и участвовала в попытках силового захвата зданий государственных органов власти». На этом основании в разрешении проехать на территорию Одессы гражданам было отказано.

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Напомним, 2 мая в память о погибших и пострадавших при пожаре в доме Профсоюзов в Одессе в 2014 году люди приходят на Куликово поле и возлагают цветы.

Городские власти оцепили район, в Одессу прибыли дополнительно спецподразделения и тактические группы из Киева и Днепропетровска для патрулирования территории. Доступ на Куликово поле осуществляется только после проверки полицией и прохождения металлодетектора.

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