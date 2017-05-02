Оппозиция Сирии подтвердила свое участие в переговорах в Астане

Астана, , 08:15 — REGNUM Оппозиция Сирии подтвердила свое участие в переговорах по урегулированию ситуации в стране, которые должны состояться в ближайшее время в Астане (Казахстан). Об этом, как передает агентство «Казинформ», сообщил руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства Казахстана Ануар Жайнаков.

«Все участники международной встречи по Сирии в Астане, в том числе представители вооруженной сирийской оппозиции во главе с Мохаммедом Аллушем, подтвердили свое участие», — отметил он.

Жайнаков напомнил, что 2 мая в Астане состоится техническая встреча между экспертами стран-гарантов, а 3 — 4 мая — переговоры на высоком уровне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3−4 мая в Астане должен состоятся очередной раунд межсирийских мирных переговоров. Стороны сирийского конфликта при участии международных посредников планируют обсудить вопросы, связанные с процессом политического урегулирования, а также максимально эффективно взаимодействовать в плане закрепления режима прекращения боевых действий.

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