В Берлине в ходе первомайской демонстрации произошли стычки с полицейскими

Берлин, , 08:06 — REGNUM В ходе первомайской демонстрации в столице ФРГ прошли столкновения с полицией. В районе Берлина Кройцберге члены леворадикальных группировок бросали в полицейских бутылки, сообщает Die Zeit.

Для усмирения демонстрантов полиция воспользовалась перцовыми баллончиками, несколько сотрудников получили ранения и были госпитализированы.

По словам шефа берлинской полиции, демонстрация такого масштаба была зарегистрирована в городе впервые: в ней участвовали около восьми тысяч человек, 300 из них применяли насилие.

В городе работали около 5400 полицейских, 40 человек были задержаны. Демонстранты окружили депутата Берлинского совета Тома Шрайбера и угрожали его избить.

«Депутат остался невредим, однако важно понимать, что насилие против депутатов — это нападение на демократию», — отметил член профсоюза полиции.

Помимо этого, стычки с полиций в ходе демонстраций прошли в немецких городах Халле, Штутгарте и федеральной земли Тюрингии.