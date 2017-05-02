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ПРО THAAD готова к перехвату северокорейских ракет

Политика

Ранее СМИ сообщали о введении в строй шести пусковых установок, нескольких ракет-перехватчиков и одного радара

Противоракетный комплекс THAAD
Ralph Scott
Противоракетный комплекс THAAD

Сеул, 2 мая 2017, 07:38 — REGNUM  В Южной Корее на боевое дежурство заступила батарея американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), сообщает телекомпания NBC со ссылкой на представителей США.

ПРО готова к перехвату северокорейских ракет. «Система THAAD сейчас находится в эксплуатации и располагает «исходными возможностями по перехвату ракет», — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали о введении в строй шести пусковых установок, нескольких ракет-перехватчиков и одного радара. Президент США Дональд Трамп заявил, что система ПРО THAAD будет стоить Южной Корее $1 млрд, однако в Сеуле сообщили, что не собираются этого делать.

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МИД Китая уточнил, что размещение THAAD не будет способствовать разрешению конфликта с Северной Кореей, а лишь приведет к его эскалации. Система ПРО рассматривается Пекином как угроза стратегическим интересам в регионе.

Напомним, наземная система THAAD предназначена для перехвата головных частей баллистических ракет на завершающем этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели. В Госдепе США ранее заявляли, что Вашингтон изучает вариант размещения ПРО THAAD на Корейском полуострове на постоянной основе.

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