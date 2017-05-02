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Названа дата телефонных переговоров Путина и Трампа

Политика

Неназванный высокопоставленный представитель администрации Трампа отметил, что лидеры двух стран, вероятно, обсудят сирийский конфликт

Дональд Трамп
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вашингтон, 2 мая 2017, 07:37 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп и глава Российской Федерации Владимир Путин 2 мая проведут телефонный разговор, в ходе которого обсудят конфликт в Сирии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

«Президент США Дональд Трамп проведет телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным во вторник (2 мая) в 12:30 по местному времени (19:30 мск)», — говорится в сообщении.

Неназванный высокопоставленный представитель администрации Трампа отметил, что лидеры двух стран, вероятно, обсудят сирийский конфликт, потому что Москва поддерживает президента Сирии Башара Асада, а Вашингтон — умеренную оппозицию.

12 апреля 2017 г. глава РФ Владимир Путин в интервью телеканалу «Мир 24» заявил, что при администрации Дональда Трампа уровень доверия между Москвой и Вашингтоном стал еще ниже, чем был при Бараке Обаме.

«Можно сказать, что уровень доверия на рабочем уровне, особенно на военном уровне, он не стал лучше, а, скорее всего, деградировал», — отметил российский президент.

В свою очередь глава Белого дома Трамп чуть позднее на своей странице в соцсети Twitter высказал мнение, что отношения между Москвой и Вашингтоном «будут развиваться хорошо».

«В нужный момент все образумятся и наступит прочный мир», — написал американский лидер.

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