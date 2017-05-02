Радио REGNUM: первый выпуск за 2 мая
Радио REGNUM
Москва, 2 мая 2017, 08:00 — REGNUM
- Новый подсчёт жертв войны в ДНР;
- СМИ узнали о содержании «тайного разговора» Путина и Порошенко;
- КНДР провела испытание баллистической ракеты;
- ООН: Антироссийские санкции оказались неэффективными;
- МВД Украины просит граждан не носить георгиевские ленты 8−9 мая;
- Freedom House: журналисты ИА REGNUM задержаны незаконно.
Выпуск на сайте https://regnum.podster.fm/291
Читайте ранее в этом сюжете: Радио REGNUM: второй выпуск за 28 апреля
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