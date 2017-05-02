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В Венгрии прошли протесты против России

Политика

Представитель партии Momentum Movement — «Мы не хотим, чтобы прикрываясь газопроводами русские проникли в нашу политическую элиту»

Партия Momentum Mozgalom. Антирусский марш в Венгрии
Иллюстрация: Скриншот страницы партии в facebook justanotherwordpresspage
Партия Momentum Mozgalom. Антирусский марш в Венгрии

Будапешт, 2 мая 2017, 06:50 — REGNUM  В столице Венгрии 1 мая прошла демонстрация под девизом «Мы принадлежим Европе», в которой приняли участие около тысячи человек. Граждане вышли на улицы Будапешта с целью выразить протест политике премьер-министра Виктора Орбана и его сотрудничеству с российскими политиками. В толпе слышались лозунги «За Европу» и «Против России», сообщает Tiroler Tageszeitung.

Демонстрация была организована членами партии Momentum Movement, которая была создана в марте 2017 года.

«Сегодня мы празднуем 13-ю годовщину присоединения Венгрии к ЕС. Данной демонстрацией мы хотим показать, что мы принадлежим Европейскому союзу, а не России. И просим не забывать об этом наше правительство, — отмечает представитель партии Momentum Movement. — Мы не хотим, чтобы прикрываясь газопроводами русские проникли в нашу политическую элиту».

Между Венгрией и Россией проводится сотрудничество в сфере энергетики, в рамках которого рассматривается возможность ответвления газопровода «Северный поток».

На сегодняшний день поставки Газпрома обеспечивают 75% нефти, которую употребляет Венгрия и 60% газа.

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