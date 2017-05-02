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Премьер-министр Мальты объявил о проведении досрочных парламентских выборов

Политика

Причиной тому являются обвинения в его адрес в связи с подставными компаниями-однодневками в Панаме

Валлетта, 2 мая 2017, 06:07 — REGNUM  Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат объявил 1 мая о проведении досрочных парламентских выборов, сообщает Der Kurier.

Причиной тому являются обвинения в адрес премьер-министра и его семьи в связи с подставными компаниями-однодневками в Панаме. Такие компании основываются с целью укрытия от налогообложения в оффшорной зоне.

«Я не могу допустить, чтобы из-за нападок в мою сторону пострадал авторитет партии», — отмечает Мускат.

На последних выборах в 2013 году выиграла Лейбористская партия во главе с Джозефом Мускатом, следующие выборы должны были пройти в 2018 году.

Однако в связи с обвинениями лидера партии глава лейбористов объявил о проведении досрочных выборов, они состоятся 3 июня 2017 года. Главным оппонентом лейбористов является Националистическая партия Мальты во главе с Симоном Бустуттилом.

На данный момент Мальта является государством—председателем Совета ЕС, срок председательства начался 1 января 2017 и закончится 30 июня текущего года.

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