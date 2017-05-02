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В Вене состоялась мирная демонстрация социал-демократов

Политика

1 мая с речью на ратушной площади выступили глава партии и канцлер Австрии Кристиан Керн, а также бургомистр Вены Михаэль Хойпль

Вена, 2 мая 2017, 05:36 — REGNUM  1 мая в Вене состоялась мирная демонстрация, представители Социал-демократической партии обратились к австрийцам на ратушной площади, сообщает информационное агентство Heute.

С речью выступили глава партии и канцлер Австрии Кристиан Керн, а также бургомистр Вены Михаэль Хойпль. Они обозначили ключевые аспекты партийной программы.

«Мы выступаем за социальную справедливость, за то, чтобы все имели равные шансы для получения образования, начиная от детского сада и заканчивая высшими учебными заведениями. Все они должны быть доступны австрийскому гражданину», — отметил Хойпль.

«Мы занимаемся вопросами в сфере труда и стремимся быть в авангарде перемен, убедившись, что молодежь не пропадет, что все будут иметь рабочие места», — добавил Кристиан Керн.

Социал-демократы выступают также за справедливое налоговое обложение. «Мы не можем смириться с растущими налогами, австрийские граждане не должны платить налог за каждую сосиску, — отметил канцлер Австрии. — Мы будем бороться».

Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) — старейшая партия в стране, была основана в 1888 году. Наравне с Австрийской народной партией (АНП) — крупнейшая в стране.

В Федеральном Совете (верхняя палата парламента) АНП имеет 28 мест, а СДПА — 24, в Национальном совете (нижняя палата парламента) СДПА имеет 57 мест, а АНП — 51.

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