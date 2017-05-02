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В Белом доме анонсировали телефонные переговоры Трампа с Путиным

Политика

Беседа лидеров двух стран пройдет во вторник, 2 мая

Вашингтон, 2 мая 2017, 05:24 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп проведет телефонные переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным во вторник, 2 мая. Об этом со ссылкой на распространенное Белым домом заявление, сообщает агентство Reuters.

Согласно заявлению представителя администрации президента США, разговор Трампа и Путина начнется в 12:30 местного времени (19:30 мск). Стороны обсудят различный круг вопросов, центральным из которых будет, как ожидается, вооруженный конфликт в Сирии, где Россия выступает на стороне правительства Башара Асада, а США поддерживает пытающихся свергнуть его повстанцев.

В сообщении не указывается, что одной из мощных сил, противостоящих вооруженным силам Сирии, являются боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Распространение террористической организации в регионе сдерживается правительственными войсками Башара Асада при поддержке союзников, в том числе ВКС России.

Напомним, российско-американские отношения значительно ухудшились после того, как Трамп приказал нанести ракетный удар по сирийской авиабазе в Хомсе, в качестве предлога для атаки использовав бездоказательные обвинения сирийских военных в применении химического оружия.

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Российско-американские отношения
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