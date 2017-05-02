Себастьян Курц обсудил с ливийским правительством миграционные проблемы

Министр иностранных дел Австрии пообещал правительству оказать помощь в размещении мигрантов, а также в борьбе с нелегальной переправой беженцев через море

Вена, , 05:01 — REGNUM Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц прибыл 1 мая с официальным визитом в Ливию, сообщает информационное агентство Heute. В целях безопасности информация о его поездке держалась в секрете.

«Данный визит означает с нашей стороны знак поддержки единства правительства Ливии», — сообщил позже Курц, ссылаясь на нестабильную ситуацию в Ливии в связи с гражданской войной.

Министр встретился с главой правительства национального примирения Файезом Аль-Сараджом, его заместителем, министром иностранных дел и министром экономики.

Кроме того Себастьян Курц встретился с командиром Ливийской береговой охраны, чтобы обсудить проблемы, связанные с кризисом беженцев.

После закрытия Балканского маршрута в 2016 году, увеличился поток беженцев в Европу, переплывающих Средиземное море с ливийского побережья. Австрийский министр пообещал правительству оказать помощь в размещении мигрантов, а также в борьбе с нелегальной переправой беженцев через море.

В связи с увеличением потока на лодку вместо 100 человек могут садить 150, в результате чего ненадежный транспорт оказывается в опасности: за 2017 год в море утонуло около тысячи беженцев.