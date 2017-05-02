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Австрийские турки угрожали бывшему главе политической партии

Политика
Сторонники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана взломали личную страницу политика на Facebook и опубликовали от его имени сообщение с угрозой

Вена, 2 Мая 2017, 04:35 — REGNUM  Бывший глава австрийской партии «Альянс за будущее» Геральд Гросц обратился с критикой в адрес 73% турок, проживающих в стране и проголосовавших на турецком референдуме за проведение реформы, в результате которой Турция становится президентской республикой, сообщает австрийский информационный канал Heute.

В своем Facebook политик назвал их фашистами и приверженцами «недемократичного» Эрдогана. Помимо этого он обратился к ним по телевидению.

«Берите билет на поезд, на самолет и покиньте нашу страну», — заявил он первого мая на австрийском телевизионном канале Servus TV.

В результате последовали осуждение Гросца сторонниками президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и взлом его личной страницы на Facebook.

От имени политика турецкие хакеры написали на его странице: «Уважаемый Геральд Гросц, если вы будете продолжать осуждать Эрдогана и его сторонников в Австрии, вы понесете финансовые потери. Это — только начало».

Реакция Гросца на взлом и последующие за ним угрозы пока неизвестны, пишет Heute.

16 апреля в Турции прошел референдум, в результате которого расширились полномочия президента. 73% турок, проживающих в Австрии, проголосовали положительно, чем были недовольны австрийские политики, осуждающие Эрдогана за его поступки и принятые решения, не соответствующие на их взгляд демократическим ценностям.

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Политическая жизнь Австрии
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