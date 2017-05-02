Парламент Венесуэлы назвал созыв учредительного собрания переворотом

Каракас, , 04:27 — REGNUM Призыв президента Венесуэлы Николоса Мадуро к созыву Национального учредительного собрания в парламенте страны назвали переворотом и разрушением демократии в стране. Соответствующее мнение высказал председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хулио Борхес, сообщает перуанская El Comercio.

По словам Борхеса, он ожидал нечто подобное от Мадуро, но то, что произошло, превосходит самые худшие ожидания. Это разрушающая демократию «афера» и «издевательство» над венесуэльским народом, отметил оппозиционер.

В парламенте предложенный президентом созыв Национального собрания считают антидемократической мерой, способной разрушить единственное, что осталось от бывшего президента страны Уго Чавеса, — конституцию Венесуэлы.

Борхес призвал народ к протесту. Во вторник, 2 мая, оппозиция будет собирать народ на «мега акцию», запланированную ориентировочно на среду.

В аналогичном ключе высказались и другие оппозиционные деятели. По словам экс-кандидата в президенты Энрике Каприлеса, правительство намерено «убить конституцию», а Мадуро лишь углубляет кризис.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Венесуэлы заявил о созыве нового Учредительного собрания, члены которого будут избраны всеобщим голосованием народа. Данная мера, по мнению Мадуро, призвана укрепить мир в стране и положить конец разобщению в обществе.