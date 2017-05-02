Правозащитники обеспокоены манерой Трампа выражать восхищение

Вашингтон, , 03:35 — REGNUM Президент США Дональд Трамп демонстрирует «тревожную модель» поведения, выражая восхищение лидерами некоторых стран. Обеспокоенность по этому поводу выразил директор азиатского отделения правозащитной организации Human Rights Watch Джон Сифтон, передает Reuters.

«Вам не обязательно быть психологом, (чтобы понять), что он восхищался лидерами, которые игнорируют верховенство закона», — заявил правозащитник.

Подобную модель выражения комплиментов иностранным лидерам с автократическим стилем правления, в странах которых соблюдение прав человека вызывает много вопросов, Сифтон назвал «тревожной».

Как сообщало ИА REGNUM, в понедельник, 1 мая, Дональд Трамп заявил, что встретился бы с лидером КНДР Ким Чен Ыном, при подходящих условиях. Более того, президент США назвал вероятную встречу честью для себя.

Ранее президент США подвергся критике за приглашение в Белый дом президента Филиппин Родриго Дутерте, заявлявшего о выполненных им лично убийствах людей, причастных к наркобизнесу. По словам Трампа, телефонный разговор с филиппинским лидером прошел в «дружественном» ключе.

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