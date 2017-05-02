Вторник, 2 Мая 2017 года
03:44:44 МСК

Правозащитники обеспокоены манерой Трампа выражать восхищение

Политика

…авторитарным лидерам

Вашингтон, 2 мая 2017, 03:35 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп демонстрирует «тревожную модель» поведения, выражая восхищение лидерами некоторых стран. Обеспокоенность по этому поводу выразил директор азиатского отделения правозащитной организации Human Rights Watch Джон Сифтон, передает Reuters.

«Вам не обязательно быть психологом, (чтобы понять), что он восхищался лидерами, которые игнорируют верховенство закона», — заявил правозащитник.

Подобную модель выражения комплиментов иностранным лидерам с автократическим стилем правления, в странах которых соблюдение прав человека вызывает много вопросов, Сифтон назвал «тревожной».

Как сообщало ИА REGNUM, в понедельник, 1 мая, Дональд Трамп заявил, что встретился бы с лидером КНДР Ким Чен Ыном, при подходящих условиях. Более того, президент США назвал вероятную встречу честью для себя.

Ранее президент США подвергся критике за приглашение в Белый дом президента Филиппин Родриго Дутерте, заявлявшего о выполненных им лично убийствах людей, причастных к наркобизнесу. По словам Трампа, телефонный разговор с филиппинским лидером прошел в «дружественном» ключе.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп готов встретиться с Ким Чен Ыном

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Деятельность президента США Дональда Трампа
Главное сегодня
NB!
02.05.17
Дороги становятся тропами: новоукраинский дорожный ремонт
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
02.05.17
Философ, не переживший свой мир
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
02.05.17
Как прогресс вспомнил о женщине-матери
ВашингтонСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Наука
NB!
02.05.17
Иван КузнецовПервые 100 дней Трампа. И что?
ВашингтонСША Хроники турбулентной Америки Политика
NB!
01.05.17
Виталий ЧерниковСлепая зона: итоги деятельности губернатора Калужской области
КалугаРоссия Расследования деятельности глав регионов Политика
NB!
01.05.17
Высокоскоростной поезд сошел с рельсов на западе Германии
БерлинГермания Железнодорожные аварии Происшествия
NB!
01.05.17
The Daily Express: «Россия угрожает американским объектам в ЕС»
МадридИспания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
01.05.17
Валерий РокотовЧто знал мальчик из Рая
Лос-АнджелесСША Первый век Голливуда Культура
NB!
01.05.17
Александр ШимбергЛивия: договорятся ли русские и американцы?
ТриполиЛивия Гражданская война в Ливии Политика
NB!
01.05.17
«Россия, бойся»: Испания отправила войска в Прибалтику
МадридИспания Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
01.05.17
Венесуэла: Мадуро повышает зарплаты, оппозиция требует его отставки
КаракасВенесуэла Политическая жизнь Венесуэлы Политика
NB!
01.05.17
Севак МирабянФеминизация по-христиански, или Кто освободил женщину?
МоскваРоссия Православие Общество
NB!
01.05.17
Макрон не исключает выхода Франции из Евросоюза
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
01.05.17
Станислав СтремидловскийКатолическая церковь во Франции: «Наша демократия сошла с ума»
Ватикан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
01.05.17
«Да здравствует Интернационал!» или Первомай в столице
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
01.05.17
Марина Каширская«Каждый делает по винтику — и получается самолет»
ВоронежРоссия 1 мая 2017 года Экономика
NB!
01.05.17
Анна Кумицкая«Железная дорога — это не только машинисты и проводники»
МичуринскТамбовская областьРоссия 1 мая 2017 года Общество
NB!
01.05.17
Марина КаширскаяКто провожает самолеты
ВоронежРоссия 1 мая 2017 года Экономика
NB!
01.05.17
Светлана ИвановаПосадка виноградников: рождение лозы в крымской Балаклаве
БалаклаваКрымРоссия 1 мая 2017 года Экономика
NB!
01.05.17
Григорий ГаранинЗачем Казахстану тело Ленина? Обзор СМИ
АстанаКазахстан Политическая жизнь Казахстана Политика
NB!
01.05.17
Виктория ИвановскаяСвалки Ставрополя: посчитать сложно, победить невозможно – фоторепортаж
СтавропольРоссия Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора Общество
NB!
01.05.17
Первомай: праздник, которого нет
ВаниноХабаровский крайРоссия 1 мая 2017 года Общество
ещё главное