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В КНР избран новый секретарь Хайнаньского провинциального комитета партии

Политика

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Санья, Китай, 2 мая 2017, 03:33 — REGNUM  Лю Цыгуэй избран секретарем Хайнаньского провинциального комитета Компартии КНР, сообщает агентство «Синьхуа».

Лю был избран на свой пост во время первого пленарного заседания Хайнаньского провинциального комитета партии седьмого созыва в пятницу, 28 апреля.

Лю родился в 1955 году в провинции Фуцзянь, расположенной на Востоке страны.

С февраля 2011 года он был главой Государственной океанической администрации, пока в декабре 2014 года его не перевели на должность заместителя секретаря провинциального комитета Компартии КНР. С 2015 года он также занимал должность исполняющего обязанности Губернатора провинции Хайнань, заменяя на посту Цзян Динчжи.

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