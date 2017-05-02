В КНР избран новый секретарь Хайнаньского провинциального комитета партии

Санья, Китай, , 03:33 — REGNUM Лю Цыгуэй избран секретарем Хайнаньского провинциального комитета Компартии КНР, сообщает агентство «Синьхуа».

Лю был избран на свой пост во время первого пленарного заседания Хайнаньского провинциального комитета партии седьмого созыва в пятницу, 28 апреля.

Лю родился в 1955 году в провинции Фуцзянь, расположенной на Востоке страны.

С февраля 2011 года он был главой Государственной океанической администрации, пока в декабре 2014 года его не перевели на должность заместителя секретаря провинциального комитета Компартии КНР. С 2015 года он также занимал должность исполняющего обязанности Губернатора провинции Хайнань, заменяя на посту Цзян Динчжи.

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