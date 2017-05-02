В Белом доме надеются на скорое принятие поправок в закон о здравоохранении

Вашингтон, , 02:25 — REGNUM Очередная редакция системы здравоохранения США может быть утверждена конгрессом в течение недели. Такое предположение высказали представители администрации президента США, сообщает 1 мая Reuters.

По мнению главы аппарата президента США Райнса Прибуса и советника президента по экономике Гэри Кона, голосов республиканцев на этой неделе будет достаточно для принятия законопроекта в сенате.

По словам президента США Дональда Трампа, в Белом доме не намерены устанавливать крайний срок для голосования и открыты для дальнейшего улучшение законопроекта.

«Либо у нас будет отличный закон, либо я его не подпишу», — заявил глава Белого дома.

Администрация президента продолжает борьбу по отмене закона о доступном здравоохранении известном также как Obamacare, стремясь выполнить одно из ключевых предвыборных обещаний Трампа.

Новая редакция законопроекта предлагает ликвидировать положения, обязывающие взимать одинаковую плату со здоровых людей и граждан с уже существующими заболеваниями.