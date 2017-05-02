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Президент Венесуэлы объявил о созыве учредительного собрания

Политика

Противники Мадуро назвали решение президента новой попыткой удержаться у власти

Каракас, 2 мая 2017, 01:48 — REGNUM  

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал сформировать Национальное учредительное собрание. Об этом глава страны заявил на первомайской демонстрации в Каракасе, передает Reuters.

«Я созываю исходную конституционную власть для достижения мира, необходимого Республике, чтобы победить фашистский переворот и позволить суверенному народу установить мир, согласие и подлинный национальный диалог», — заявил Мадуро, выступая перед собравшимися, подчеркнув, что не желает гражданской войны в Венесуэле.

Глава Венесуэлы апеллирует к 347 статье конституции, согласно которой источником власти в стране является народ Венесуэлы, и для изменения государственного строя и в других особо важных случаях, когда необходимо реформирование государственных полномочий, может быть созвано национальное учредительное собрание. Это статьей воспользовался в 1999 году предшественник Мадуро Уго Чавес.

Между тем оппоненты президента считают, что Мадуро пытается найти способ обойти действующую оппозиционную Национальную ассамблею и сохранить власть.

Как сообщало ИА REGNUM, в минувшее воскресенье, 30 апреля, Мадуро объявил о повышении заработной платы бюджетникам на 60%. На 30% будут увеличены пенсии.

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