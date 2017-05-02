Родриго Дутерте предложил провести совместные учения с Китаем

Давао, Филиппины, , 01:02 — REGNUM Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил 1 мая, что он планирует провести совместные военные учения с Китаем, передает агентство «Синьхуа».

"Можно провести совместные учения здесь, на острове Минданао, возможно в море Сулу», — заявил Дутерте репортерам после посещения китайского военного корабля, пришвартовавшегося на причале города Давао.

Дутерте заявил, что он очень впечатлен китайским военным судном.

«Впечатляюще. Он весь застелен коврами. Так красиво. Внутри он выглядит как роскошный отель. Он чистый!», — поделился своими впечатлениями филиппинский лидер.

Он отметил, что визит китайского военного судна происходит в рамках укрепления доверия и декларации добрых намерений между Манилой и Пекином.

Напомним, что 30 апреля ВМФ КНР начал дружественный визит в филиппинский порт Давао. В рамках визита стороны провели ряд мероприятий, в число которых входит проведение дня открытых дверей на военных судах, а также спортивные и культурные мероприятия.

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