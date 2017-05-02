Путин подписал закон об электронных больничных

Москва, , 23:23 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который позволяет оформлять больничные листы в электронном виде. Документ опубликован в понедельник, 1 мая, на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, закон предусматривает возможность оформления больничного как на бумажном листке, так и в электронном виде.

«Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2017 года», — говорится в документе.

Напомним, что в настоящее время для выплаты пособий по временной нетрудоспособности заявитель предъявляет больничный, оформленный в медицинском учреждении на специальном бумажном бланке.

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