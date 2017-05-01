Турция создает линию обороны в приграничном с Сирией районе

Анкара, , 22:44 — REGNUM Вооруженные силы (ВС) Турции создают линию обороны в приграничном с Сирией районе Акчакале провинции Шанлыурфа. Об этом сообщает в понедельник, 1 мая, агентство «Анадолу».

«В приграничном с Сирией районе Акчакале провинции Шанлыурфа создается линия обороны, готовятся площадки для бронетехники ВС Турции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что строительная техника в настоящее время также работает в районах Татлыджа, Хюррийет и Онджюль.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на конференции в Стамбуле заявил, что по прилегающим к южной границе страны районам с территории Сирии был нанесен минометный удар, что стало основанием для ответного удара ВС Турции.

«Мы продолжим принимать все меры, пока сохраняется угроза…, — заявил глава государства. — Мы не позволим совершаться действиям для формирования террористического коридора по нашей южной границе».

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