Виталий Черников, , 22:41 — REGNUM

Время от времени российских губернаторов освобождают от должности досрочно. Только за последние пять лет своих постов лишились руководители, как минимум, 15 регионов. Это, на минуточку, 17% от общего числа субъектов Федерации. Поводы самые разные. Чаще всего — коррупционного свойства. Но есть и другие причины, например, пенсионный возраст, наличие протестных настроений, разбалансированный бюджет и т.п.

Видимо с целью некоторой систематизации критериев оценки эффективности глав регионов, в администрации президента, как сообщали СМИ со ссылкой на главу Фонда развития гражданского общества Константина Костина, были разработаны соответствующие индикаторы. Среди них динамика социально-экономического развития региона, степень конфликтности взаимоотношений губернатора с региональными элитами, уровень электоральный поддержки, наличие признаков возможной коррупции.

Такой подход можно только приветствовать — ведь при наличии подобного «шаблона» не только администрация Президента, но и житель любого из регионов России сможет, что называется, приложить этот инструмент к деятельности своего губернатора и «измерить» эффективность его работы по вполне прозрачным показателям.

Говорят, последние губернаторские отставки проходили как раз по этому новому «шаблону». Если это и так, то следует признать, что он применяется пока крайне избирательно. Во всяком случае, Калужской области это никак не коснулось.

Между тем, и с учетом новых критериев, и по опыту отставок прошлых лет, ситуация здесь выглядит ничем не лучше, чем там, где губернаторы уже лишились своих постов. А по некоторым показателям даже и хуже.

Причем информацию об этом ухудшении представляет не какая-нибудь «несистемная оппозиция», а вполне официальные федеральные органы государственной власти, такие, как Росстат, Министерство здравоохранения, Министерство экономического развития, Министерство финансов, Счетная плата РФ, Росздравнадзор и ряд других. Массу поводов усомниться в эффективности работы главы региона дает и сам губернатор Артамонов, периодически выдавая Президенту страны, Правительству РФ, СМИ и обществу противоречивые, а подчас и просто недостоверные данные о ситуации в регионе.

Чтобы не быть голословным, приведу несколько сюжетов, имеющихся в открытом доступе. Начну с социально-экономических показателей. В регионе, который позиционируется, как инвестиционно-привлекательный, имеющий высокий уровень жизни населения, это самое население устойчиво убывает. За 16 лет жизни под началом А.Д.Артамонова по данным официальной статистики число жителей области сократилось на 60 тысяч человек. Это примерно два таких города, как Малоярославец. В настоящий момент тренд на убывание сохраняется, причём естественная убыль превышает даже миграционный прирост.

По данным статистических отчетов общая и младенческая смертность в Калужской области с января по декабрь 2016 год существенно превысили не только среднюю величину по ЦФО, но и среднероссийский показатель. В регионе на тысячу жителей в целом умирает на 14% больше, чем России, а по смертности младенцев на тысячу родившихся область обгоняет соседей по ЦФО аж на 17%.

Не внушает оптимизма и ситуация в здравоохранении. Здесь статистика показывает отрицательную динамику по всем основным группам заболеваний.

Так, например, выглядят показатели смертности в Калужской области по сравнению с федеральными и окружными:

от туберкулеза — на 40% выше, чем в ЦФО;

от дорожно-транспортных происшествий — на 38,9% выше, чем в целом по России и почти вполовину выше, чем в ЦФО (48,5%).

от болезней органов дыхания — на 31,2% выше общероссийских и на 24,8% выше, чем в ЦФО;

от болезней системы кровообращения — на 29,2% выше средних по России и на 22,1% выше окружных.

от злокачественных новообразований — на 15,7% выше общероссийских и на 8% выше, чем в ЦФО;

Может быть область предпринимает усилия, чтобы сократить разрыв хотя бы с коллегами по ЦФО? Ничего подобного. По результатам мониторинга девятнадцати установленных Минздравом России ключевых индикаторов реализации плана мероприятий по снижению смертности от основных причин, отмечается недостижение областью 13-ти показателей, причем по ряду позиций идет существенное отставание. Например, предельно допустимый показатель в 25% доли больных с острым коронарным синдромом, умерших в первые сутки от числа всех умерших по данному заболеванию за период госпитализации, превышен почти вдвое (46,41%). Другими словами, попавшему в больницу человеку попросту не была оказана своевременная и эффективная помощь.

На этом фоне выглядит попросту преступным снижение областью на треть (32%) подушевого финансирования в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи за счет средств бюджета Калужской области. Здесь в наибольшей степени недофинансируются:

медицинская помощь в амбулаторных условиях при заболеваниях (на 63%);

медицинская помощь в условиях дневного стационара (на 50%);

медицинская помощь в амбулаторных условиях с профилактической целью (на 29%);

высокотехнологичная медицинская помощь (на 26,7%).

В этих условиях уже не случайным выглядит предложение губернатора экономить средства регионального ФОМС на неработающих гражданах, высказанное им 12 апреля этого года на заседании областного Правительства. Денег, судя по всему, не хватает даже на работающих.

Незадолго до этого, 8 февраля, А. Артамонов предложил экономить на пенсионерах, посоветовав взять на себя их содержание детям и внукам пожилых людей.

2015 и 2016 годы прошли в боях мам грудничковых детей за сохранение бесплатных молочных кухонь, которые губернатор решил закрыть по той причине, что там, якобы, производят бормотуху.

В 2013−14 гг. по инициативе губернатора пытались расформировать Дворец творчества юных, открытый более 80-ти лет назад как Дворец пионеров. Только мощная волна родительского возмущения, поддержанная краеведами и просто неравнодушными калужанами, остановила потуги властей организовать в занимаемом детьми здании некий «внесословный центр общественной и культурной жизни», треть которого планировалось отдать липовому Молодёжному симфоническому оркестру Калужской области, о котором ниже будет сказано несколько подробнее.

24 апреля этого года на коллегии Счетной Палаты РФ были озвучены плачевные результаты реализации в Калужской области Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 — 2015 годы». Помимо финансовых нарушений со стороны Правительства области, прямых подтасовок в отчетах и задержки сроков строительства объектов от 8 до 22 месяцев, выяснилось, что ряд объектов были построены с нарушением градостроительных и санитарно-эпидемиологических норм. По мнению аудитора СП РФ Владимира Катренко, «выявленные нарушения ставят под сомнение эксплуатационную надежность построенных в Калужской области спортивных объектов и создают риски травмоопасности и причинения существенного вреда здоровью при их эксплуатации. При этом они используются при проведении занятий детско-юношеских спортивных школ».

Такие примеры, мягко говоря, прохладного отношения областных властей к социальной сфере можно приводить и приводить без конца, причём некоторые руководители регионов и за половину из перечисленного выше лишались своих должностей.

Но это только самое начало. Не лучше ситуация в региональной экономике, как в целом, так и в сфере малого бизнеса. Губернатор не раз заявлял о том, что он «вытянул» область из нищеты. Это более чем смелое утверждение, поскольку Калужская область никогда не числилась в отстающих среди регионов ЦФО. И в советское время, и в первые постсоветские годы она была крепким «середнячком» с хорошо развитым сельским хозяйством, исправно работающей местной промышленностью и «интеллектуальными» предприятиями оборонного комплекса. Так что приняв регион в качестве губернатора в 2000 году, Артамонов не мог жаловаться на оставленное ему наследие. Тем более, что два года до этого он сам это наследие и ковал в должности вице-губернатора области.

Итак, по данным Росстата в 2000-м году в хозяйствах области насчитывалось крупного рогатого скота 214,6 тыс. голов, свиней — 67,6 тыс. голов, производилось молока 301,4 тыс. тонн, яиц — 166,4 млн. штук, картофеля 407,5 тыс. тонн. Много это или мало можно оценить только в сравнении.

А здесь на начало 2014 года до введения антироссийских санкций цифры по тем же видам сельхозпродукции выглядят уже совсем иначе — падение показателей идёт практически по всей линейке, включая:

производство картофеля — на 41%.

поголовье крупного рогатого скота — на 40%;

производство молока — на 27%;

производство яиц — на 24%;

поголовье свиней — на 6%;

При этом интересно, что в 1996 году до того, как Анатолий Артамонов в качестве вице-губернатора начал заниматься экономикой и сельским хозяйством области было распахано 918,9 тыс. га. А под его многолетним началом в предсанкционном 2013 году почти в четыре раза меньше — всего 240,3 тыс. га.

В картине с местной промышленностью тоже сложно найти оптимистические цвета. Только в городе Калуге за годы правления Артамонова исчезли или оказались на грани закрытия десятки средних предприятий, обслуживающих городских и областных потребителей. В их числе Калужская кондитерско-макаронная фабрика, швейная фабрика «Калужанка», Калужский «Химфармзавод», фабрика по производству музыкальных инструментов «Аккорд», Фабрика механики пианино, Калужский мясокомбинат, Калужский молочный комбинат, Калужский хладокомбинат, предприятие «Калугарыба», Калужский мелькомбинат, Карачевская птицефабрика, Калужские ДОК и ДСК, Ольговский кирпичный завод, городские совхозы «Калужский», «Росва», «Шопино», «Тепличный» и многие-многие другие. Однако самый большой удар местной экономике был нанесён закрытием Калужского ликёроводочного завода «Кристалл», которой на момент его ликвидации приносил только в областной бюджет один миллиард рублей или около пяти процентов всех налоговых поступлений. Сегодня, когда губернатор с гордостью заявляет, что Калужская область плюс к региону-лидеру стала ещё и регионом-донором, приходится с сожалением констатировать, что в части водочного бизнеса регион является донором для соседних и не только субъектов РФ, сумевших уберечь своих куриц, несущих золотые яйца.

Экономисты губернатора списывают эти потери на «гримасы рынка», ставя в заслугу Артамонову «новую экономическую политику привлечения инвестиций» (НЭППИ). Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что слово «политика» здесь явно неуместно. Трудно назвать политикой тот набор проектов, которые рискнули профинансировать иностранные и отечественные инвесторы, польстившись на небывало щедрые преференции, предоставляемые областной властью в самом широком спектре — от освобождения от налогов на 12 лет, до продажи в частную собственность дорогущих городских земель по бросовым ценам. Например, тому же «Фольксвагену» гектар земли, стоящий на рынке минимум 4 миллиона рублей, продавался за… 50 евро! Ну, как тут не дать губернатору орден «За заслуги перед Германией», в самом-то деле, что власти Германии, кстати, и сделали. А Артамонов безо всякого внутреннего сопротивления этот орден принял. Как и ордена за заслуги перед Францией, Финляндией, Испанией и даже Кореей.

В итоге в одной корзине оказались автопром, металлургия, производство цемента, химическая промышленность, агрохолдинги, фармакология, бытовая радиоэлектроника. Плюс к этому велась работа по включению области в «Золотое Кольцо» России в целях, как ни странно это прозвучит с учётом перечисленных выше видов бизнеса, повышения её туристической привлекательности. Проследить экономическую логику подбора инвесторов, наличие между ними горизонтальных производственных связей, закрепляющих их на территории в качестве единого экономического организма, не представляется возможным.

Складывается впечатление, что основать свои по преимуществу отверточные производства предлагали всем, кто соглашался. При этом для подавляющего большинства предприятий «новой экономики» в области отсутствовали не только кадры, но и способные их готовить учебные заведения. Тем более, многие профессионально-технические училища, переданные области предприятиями, были попросту упразднены. По соглашению с концерном «Фольксваген» из регионального бюджета пришлось выкладывать почти полмиллиарда рублей на создание центра по обучению потенциальных работников для немецкого сборочного производства. В остальных случаях инвесторы были вынуждены завозить большую часть квалифицированных рабочих из-за пределов области.

Негативные последствия «отверточной» экономики не заставили себя долго ждать. Начиная с 2014 года область последовательно погружается в долговую яму. Практически все привлеченные иностранные производства сократили выпуск продукции ввиду падения покупательной способности населения. Наибольший урон понес калужский автокластер, на который делалась основная ставка — здесь произошло снижение спроса более, чем на 40% как на собственно автомобили, так и на сопутствующую продукцию, включая автомобильные шины, производимые концерном «Континенталь». «Просело» и производство строительных материалов, почти вдвое снизились продажи радиоэлектроники. Сократились поставки комплектующих из-за рубежа, область оказалась заложником ситуации, на которую она повлиять не в состоянии. Плюс к этому совсем недавно концерн «Фольксваген» был признан виновным в масштабном мошенничестве с дизельными двигателями, второй стратегический инвестор, корпорация «Самсунг», уличена в коррупции на высшем уровне управления, а третий «кит» калужского «экономического чуда» — концерн «Лафарж», оказался замешан в финансировании террористической группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии. В такой ситуации резко пошли на убыль доходы бюджета, восполнить которые за счет местной промышленности оказалось невозможно, поскольку этот «запасной парашют» успели выбросить за ненадобностью. Сам Артамонов так прямо и высказывался в интервью Михаилу Зыгарю в 2012 году: «Чем перестраивать что-то старое, лучше сделать сразу новое… не надо стараться искусственно оживлять умершее». Вот и не перестраивали. И не поддерживали даже живое, дав ему тихо умереть под давлением вооружённых льготными режимами конкурентов.

Однако смерти местной промышленности главе области показалось мало. Вот уже пятый год подряд он ведёт непримиримую борьбу с малым предпринимательством в сфере торговли и услуг. Забавно, что доктор экономических наук не считает этот сегмент бизнеса предпринимательством. Конечное звено экономической цепочки «производитель-оптовик-продавец» он пренебрежительно называет «торгашеством», а самих занятых в этой сфере предпринимателей даже однажды определил термином «грязные и неумытые торговцы». Взамен ещё недавнему разнообразию местной розницы в регионе безостановочно плодятся сетевые супермаркеты, владельцы которых не являются налоговыми резидентами Калужской области, а некоторые и налоговыми резидентами России. Им по неведомой причине губернатор даёт неограниченную свободу размножения. Уже и премьер-министр Дмитрий Медведев высказался насчет важности создания условий для малой торговли продукцией садоводов и огородников, и глава государства Владимир Путин поддержал необходимость ограничения монополии федеральных торговых сетей в пользу местных производителей продукции, а в Калужской области тупо продолжается уничтожение мелкой розницы. Более того, борьбу с местной предпринимательской «мелочью» Артамонов считает чуть ли не стратегической задачей, ведёт её давно, упорно и на редкость последовательно.

Лет 5−6 назад под каток попал рекламный бизнес — десятки рекламных агентств оказались в ситуации, когда в одночасье вся внешняя реклама была запрещена. Для её окончательного искоренения в 2011 году было даже специально создано Управление административно-технического контроля со штатом в 52 человека. В результате тотальной зачистки многие фирмы просто закрылись, прочие попытались перестроиться на другие виды деятельности. Единицы особо приближённые к руководящей длани, получили эксклюзивное право на продолжение работы. Затем настала очередь торговых палаток.

В нарушение закона, игнорируя разъяснения федерального Министерства промышленности и торговли, в течение двух лет областные и муниципальные чиновники лишили розничного бизнеса ещё порядка двух сотен юридических лиц и предпринимателей. «Убирайте палатки, — не раз призывал губернатор муниципальных чиновников, — законно, незаконно, меня не интересует. Их быть не должно вообще!». Параллельно началась кампания по ликвидации вещевых и продовольственных рынков. Здесь пострадало уже более полутора тысяч индивидуальных предпринимателей, примерно пятая часть из них была вынуждена закрыть свои ИП. В результате этих титанических усилий губернатора по самым скромным экспертным подсчетам только в Калуге около пяти тысяч человек лишилось рабочих мест. А бюджеты всех уровней — сотен миллионов рублей доходов.

По данным с сайта Уполномоченного по правам предпринимателей в Калужской области в «инвестиционно-привлекательном» регионе за период с 2013 по 2016 год зафиксирован отрицательный прирост малого и среднего бизнеса — минус 155 организаций. Желание открывать новые малые бизнесы в регионе-лидере уменьшается с каждым годом. Численность работников малых предприятий с 2015 по 2017 гг. снизилась на 7585 человек. Сокращение персонала свидетельствует об убыточности многих малых предприятий, снижающих таким нехитрым образом издержки с целью элементарно выжить. На этом фоне медленно, но верно растет государственный долг Калужской области.

В сентябре 2016 года коллегия Счетной палаты Российской Федерации опубликовала отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка реализации долговой политики Калужской области за 2013−2015 годы и анализ ее влияния на исполнение бюджета субъекта Российской Федерации». Выяснилось, что за три года государственный долг Калужской области увеличился в 1,9 раза: с 16,5 млрд рублей (на 1 января 2013 г.) до 31,3 млрд рублей (на 1 января 2016 г.). Сегодня эта цифра приближается уже к 35 миллиардам и нет никаких предпосылок к изменению в лучшую сторону. Кроме того, СП РФ констатировала, что существенную часть областного государственного долга составляют обязательства Калужской области по погашению задолженности АО «Корпорация развития Калужской области» Внешэкономбанку. Формально созданная для минимизации расходов областного бюджета, на практике АО КРКО ежегодно и по нарастающей получала (и продолжает получать!) бюджетные вливания на погашение своих долгов ВЭБу. Недавно Правительство Калужской области приняло решение передать в залог Внешэкономбанку областной банк «Элита» до момента погашения обязательств АО КРКО перед этой организацией (кстати, в этом банке размещалась значительная часть свободных средств АО «Особая Экономическая Зона ППТ «Калуга», получившего из федерального бюджета в 2014—2016 гг. почти 6 миллиардов рублей на подготовку инфраструктуры). А поскольку АО КРКО, в соответствии с её ежегодными отчетами, является организацией устойчиво убыточной, банк «Элита» по сути просто подарен ВЭБу. Что по-русски называется — снять последние штаны. Правда, семья Артамоновых при этом остается при одежде, поскольку дочь губернатора Елена Анатольевна Корхова как раз в ВЭБе и работает. И занимается взаимодействием с регионами ЦФО.

Не имея никаких рецептов и реальных возможностей по выходу из кризиса (слово, которое Артамонов запретил чиновникам и бюджетным СМИ употреблять в Калужской области), губернатор на различных форумах начал жаловаться на неправильные действия Министерства финансов РФ и лично министра финансов А. Силуанова, якобы, недодающих области заработанные ею деньги. Для Минфина, судя по всему, этот демарш оказался полной неожиданностью, поскольку никаких предварительных условий такого рода на этапе старта НЭППИ Калужская область не выдвигала. Более того, не далее, как год назад министр Силуанов был почётным гостем губернатора Артамонова и даже высадил с ним на пару под камеры несколько деревьев в региональной столице.

Кто-то скажет, что вышеперечисленных экономических просчетов уж точно достаточно, чтобы попросить Артамонова уйти в отставку. И ошибётся. То, что для другого губернатора уже давно стало бы политическим приговором, странным образом не ставится в вину Артамонову.

Может быть потому, что он сумел создать власть, свободную от коррупции? Но, нет, и здесь просвета не просматривается. За последние несколько лет возбуждены десятки уголовных дел в отношении глав администраций, подбором которых, по его собственным словам, Артамонов занимается лично. За взятки получил срок бывший министр строительства и ЖКХ А. Болховитин, в настоящий момент в суде рассматривается уголовное дело в отношении тоже уже бывшего министра дорожного хозяйства А. Белозерова и его зама П.Лучко. Сроки получили несколько руководителей ГП «Калугаоблводоканал», расследуется уголовное дело по махинациям с бюджетными деньгами в областном драматическом театре. В суд передано дело руководителя уже упоминавшегося выше областного банка «Элита», сумевшей похитить через фирмы-однодневки более трехсот миллионов рублей. Самое скандальное дело по припискам на сумму 600 миллионов рублей при покупке здания для нового корпуса Калужского университета им. К.Э.Циолковского (КГУ) также находится в суде. Само здание строилось по прямому указанию Артамонова, как административно-жилое с подземной парковкой. Причем губернатор лично вел переговоры с находящимся сегодня под следствием застройщиком и до момента возбуждения уголовного дела успел вручить тому медаль «За особые заслуги перед Калужской областью». Построенное, якобы, просто как жилой объект, здание затем попытались по завышенной в полтора раза цене продать Министерству образования и науки РФ в качестве учебного корпуса и общежития для КГУ. На первом этапе расследования в качестве потенциального обвиняемого в превышении служебных полномочий рассматривался начальник Управления строительства и земельных отношений Калуги Дмитрий Денисов, подписавший акт приёмки наполовину неготового к эксплуатации объекта, однако дело в отношении него так и не появилось, а недавно он и вовсе был назначен заместителем губернатора.

Любой начинающий следователь скажет нам, что рыба гниёт с головы, а дыма без огня не бывает. И что в такой ситуации губернатор либо сам должен подать в отставку, либо о ней должны подумать люди повыше. Но и на этот раз карающий меч опускается на голову регионального руководителя где-то, только не в Калужской области.

Возможно, Артамонов устраивает руководство страны тем, что умеет сохранять социальное спокойствие в регионе? Ну, здесь он если и преуспел, то только в сокрытии от начальства и общества протестных настроений граждан. В 2014 году НИ ОДНО официальное СМИ не дало правдивой информации о митингах предпринимателей «белорусского» рынка в Калуге, об их противостоянии сначала бандитам, потом работникам Управы, а уже затем — судебным приставам.

То же самое было и тогда, когда несколько раз подряд на более чем тысячных митингах жители посёлка Детчино протестовали против строительства у них в посёлке мусороперерабатывающего завода и полигона ТБО. Детчинцы подготовили даже местный референдум по изменениям в генеральный план посёлка, который (референдум) областной суд отменил за два дня до голосования.

Митинги и пикеты владельцев сносимых торговых палаток и киосков в Калуге опять никак не освещались калужской официальной прессой. Два митинга калужских предпринимателей в Москве за отставку Артамонова тоже не попали в сводки происшествий, однако на один из них прибыли автобусы с массовкой в защиту Артамонова под руководством тех самых боксёров, которые, как небезосновательно предположило следствие, громили «белорусский рынок».

Предприниматели центрального калужского рынка провели ряд протестных акций, самая большая из которых собрала более восьмисот человек.

Сотни обманутых дольщиков жилья несколько раз безуспешно пытались подать заявку на митинг в защиту своих прав. Отчаявшись были вынуждены провести несанкционированное мероприятие, в результате нескольких человек задержала полиция.

Многодетные семьи, обманутые бесконечными обещаниями областных и городских властей построить дороги и подвести, наконец, необходимые коммуникации к выделенным участкам, безуспешно пытались обратиться к губернатору, затем написали электронное обращение на имя Президента России. Протестная массовая акция с их стороны лишь вопрос времени — на выделенных участках не только нет инженерных коммуникаций, к ним большую часть года просто невозможно пробраться иначе, как на вездеходах.

Митингуют жители посёлка Юбилейный, городов Малоярославца, Обнинска, Кирова.

Рост негативных настроений фиксируется даже в полицейской среде — более, чем на треть сокращено количество участковых, на практике заполнена только половина от прежней штатной численности, нагрузка увеличилась вдвое, полицейские не успевают эффективно обслуживать свои участки. Зато на мероприятия по незаконному прессингу предпринимателей Центрального рынка мобилизуется беспрецедентное для Калуги количество полицейских, что тоже не добавляет рядовым стражам порядка удовлетворения от работы.

Возможно поэтому во время недавнего выхода губернатора в здание калужского Центрального рынка вместо сотрудников полиции в его свите можно было увидеть уже знакомых нам боксёров клуба «Полёт».

Дошло до того, что рейды по дворам с целью профилактики распития спиртных напитков на детских площадках, осуществляют всё те же близкие губернатору боксёры, о чём недавно с гордостью сообщила областная телерадиокомпания «НИКА». Пять лет назад эта же компания освещала несанкционированный марш членов боксёрского клуба «Полёт» по центру Калуги, названный «русскими пробежками». Тогда более двухсот накачанных молодых людей часть из которых закрывали лица шарфами, шокировали калужан обритыми головами и скандированием лозунга «русские — вперёд!». Возглавлял колонну «русских боксёров» некто Виталий Шишкин, отбывающий в настоящий момент срок за возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства и призывы к массовым беспорядкам, сопровождающимся насилием и уничтожением имущества, призывы к насилию над гражданами. В ходе следствия было установлено, что в 2014 году Шишкин входил в число руководителей киевского Майдана.

Так что о социальном спокойствии под «отеческим» крылом Артамонова тоже говорить не приходится. И как в случае с областным государственным долгом, здесь ситуация будет только ухудшаться. Не заметить эту тенденцию нельзя, однако и здесь никакой реакции со стороны ведущих государственную машину лиц пока не видно.

Отдельно стоит сказать о так называемых «игрушках» губернатора. Одна из них, уже упомянутое выше АО КРКО, на протяжении последних трех лет «съедает» ежегодно из регионального бюджета в среднем по одному миллиарду живых денег, давая взамен семь с лишним миллиардов тянущего область вниз государственного долга. Но в случае с созданием АО КРКО можно найти хоть какие-то проблески управленческой логики. С другими «игрушками» дело обстоит несколько иначе.

Международный аэропорт «Калуга». Обошёлся федеральной и региональной казне почти в 4 миллиарда рублей. За два года работы так и не стал окупаемым предприятием, живёт на выделяемые из областного бюджета средства. Регулярных международных рейсов не осуществляет. Судя по сайту аэропорта внутренние рейсы открываются с мая по сентябрь. Изредка из него летают случайные борты в Германию — менеджмент завода «Фольксваген» с удовольствием пользуется воздушными воротами. Специально для этого из Внуково приезжает бригада пограничников и таможенников. Помимо финансовых трудностей у аэропорта обнаружилась ещё одна проблема — птицы. Более четверти века в непосредственной близости от калужской воздушной гавани находится городской полигон ТБО. При проектировании и строительстве аэропорта об этом «забыли». Теперь закрыли полигон и перед городом встала проблема — куда возить мусор? А птицы продолжают летать уже над закрытым полигоном ТБО. Для их отвода от взлётно-посадочной полосы используют… туши павшего скота.

Коммерческий проект «Хелипорт «Калуга». Громко заявлен губернатором два года назад, как воздушное такси для сообщения с Москвой и соседними региональными столицами. Под проект на льготных условиях выделено 8 га городской земли в пойме реки Оки. До настоящего времени не реализован, на месте «Хелипорта» сооружен забор, огораживающий зарастающую травой территорию.

Молодёжный симфонический оркестр. Был учреждён Министерством культуры области в 2014 году по инициативе некоего Михаила Симоняна. На момент учреждения оркестра и почти год спустя в коллективе не было ни одного калужского музыканта. Около ста студентов московских ВУЗов исправно получали из бюджета области щедрые командировочные, оплату за проживание в гостиницах и гонорары за выступления. Официальные СМИ обеспечивали оркестру бесплатную рекламу, сам Симонян был назначен советником губернатора по культуре, получил служебное помещение и телефон, вёл передачу о культуре на областном государственном телеканале. Сладкая жизнь закончилась после того, как выяснилось, что М. Симонян является то ли гражданином США, то ли имеет вид на жительство в этой стране. В оркестр были срочно приняты несколько калужских музыкантов далеко не молодёжного возраста, а Симонян уволен и с поста советника губернатора, и с должности руководителя оркестра. Изгнали его и с областного телеканала. В настоящий момент оркестр изредка дает концерты в Калуге, но уже без прежних шика и помпы.

Коммерческий проект «Городской рынок «Калуга». Заявлен губернатором, как торговое предприятие нового типа. Под проект выделено более трёх гектаров городской земли в промышленной зоне в качестве вклада города в проект. Со своей стороны, инвестор обязался вложить 4,7 миллиарда рублей в строительство 67 тыс. кв. м торговых площадей, подземной парковки и автомобильной развязки. В течение трёх лет введено в строй 8 тыс. кв. м по оценке самого инвестора стоимостью 600 млн.рублей. Ни подземной парковки, ни развязки не построено. Вещевая торговля осуществляется на размеченной под открытую парковку территории в перенесённых со старого рынка полиэтиленовых палатках. Несмотря на беспрецедентную рекламу данного коммерческого проекта в официальных областных и городских СМИ, а также личные усилия губернатора по закрытию калужского Центрального рынка, в течение более чем полугода со дня открытия новая торговая площадка испытывает острый дефицит в покупателях.

Губернский парк, площадью 50 га. Обошёлся областному и городскому бюджету в несколько сотен миллионов рублей и расходы на его содержание продолжаются. Сразу же после завершения первого этапа работ начались проблемы с благоустройством — тротуары начали проваливаться, часть из числа вновь высаженных деревьев засохла, старые деревья больны и нередко падают на уже зарастающие травой прогулочные дорожки, не работает дренаж и т.п. Обещанные жителям рекреационные зоны и обслуживающие объекты в течение двух лет так и не созданы. Городской Голова Калуги К. Горобцов недавно был вынужден просить студентов калужского филиала сельскохозяйственной Академии им. Тимирязева на волонтерских началах, что называется «за зачет», заняться приведением парка в порядок.

Калужская Международная школа. Учредителями этой частной фирмы являются четыре организации — АО КРКО, благотворительный фонд «Возрождение», основанный З.И.Артамоновой (супруга губернатора), частная фирма, возглавляемая женой товарища Артамонова Б. Прокушева и дочь Прокушевых — Ирина (в замужестве — Кин). Преподавание ведется на английском языке. Выпускники Международной школы не получают российского документа об образовании, но имеют право на поступление без экзаменов в ряд ведущих ВУЗов Европы. Для того чтобы школа получила дающий такое право Кембриджский сертификат, из областного бюджета было потрачено 120 миллионов рублей на строительство бассейна, наличие которого является обязательным при выдаче этого документа. После его получения школой бассейн передали областному Министерству спорта, туризма и молодёжной политики. В настоящий момент под кампус Международной школы проектом изменений в Генеральный план г. Калуги предусмотрено выделение 6-ти гектаров калужского заповедного бора рядом с загородным домом самого Артамонова. Странным образом это совпало с лишением этого участка бора статуса особо охраняемой природной территории. Кстати, участок самого губернатора занимает более 7 гектаров леса, из которых пять с лишним — это сервитут, предназначенный для прохода/проезда к дому областного начальника.

Парк развлечений «Волшебный мир России», или, как его называют в народе «калужский Диснейленд». О намерении его создания Артамонов объявил президенту Путину 9 июня 2016 года. Под парк обещано выделить 220 га земли на границе с Московской областью. Парк должен принимать 40 тысяч туристов в день, что вместе с обслуживающим персоналом превращает его в город, сравнимый по численности и энергопотреблению с соседним Обнинском — вторым по величине в Калужской области. В настоящий момент Калужская область является энергозависимым регионом, например, для возведения металлургического комбината «НЛМК-Калуга» пришлось вести высоковольтную ЛЭП из Тульской области. Ради этого вырубили пару сотен гектаров леса на протяжении более чем ста километров. Чего потребует «калужский Диснейленд» — представить сложно, поскольку кроме мультяшного эскизного проекта обществу пока ничего не предъявлено. Остается надеяться на то, что для этой «игрушки» в существующих экономических и политических обстоятельствах не найдут инвестора.

Великое стояние на Угре. В стремлении показать себя записным патриотом Артамонов, имеющий кучу орденов зарубежных государств за заслуги перед ними, уже второй год продвигает идею введения нового государственного праздника — «Дня российской государственности» в честь событий 11 ноября 1480 года, получивших в истории название Великого стояния на Угре. На поддержку этой странной инициативы (во-первых, как государство Русь возникла задолго до этой даты, а во-вторых, 4 ноября мы уже празднуем День народного единства) брошены колоссальные организационные и финансовые ресурсы. С завидной периодичностью проводятся совещания с различными общественными организациями, созываются форумы, конференции, круглые столы, публикуются статьи в областных и федеральных СМИ. Дело началось скандалом и закончилось анекдотом. Сначала идея введения государственного праздника в честь свержения монголо-татарского ига вызвала возмущение политиков и учёных Татарстана, а затем пресс-служба Правительства Калужской области рекомендовала курируемым властями СМИ при оценке событий тех лет использовать термин «иго ордынское». Мол, ни моноголов, ни татар там и не было.

Достаточно! — скажете вы, — достаточно фактов! Этот человек не должен быть губернатором! Скажете, и окажетесь неправы. Потому что и на эти, с позволения сказать, забавы чиновного ума, никто наверху особого внимания не обращает.

Может быть, Анатолий Дмитриевич люб руководству тем, что беспрекословно и качественно выполняет все указания и пожелания вышестоящего начальства? И опять нет. Приведем всего несколько примеров, хотя на самом деле из калужских СМИ и сообщений пресс-службы Правительства Калужской области их можно черпать и черпать, как из бездонной бочки.

Президент России Владимир Путин не раз и не два настоятельно призывал региональные и муниципальные власти всячески сохранять и поддерживать малый бизнес, самозанятых граждан. Вот его точка зрения:

«…следует исключить любые возможности признания деятельности самозанятых граждан незаконным предпринимательством… Люди просто вынуждены оставаться в тени, чтобы не сталкиваться с бюрократией, с поборами, постоянными проверками, да и с нагрузками, может быть, избыточными для этого вида деятельности. Считаю, что самозанятым гражданам нужно предложить понятный и удобный инструмент взаимодействия с государством. Чтобы они могли спокойно, «в белую», вести и развивать свое дело. Зарабатывать честно благодаря своему труду и способностям».

У Артамонова прямо противоположный подход:

«Есть представители малого бизнеса. Это категория, которая занимается, действительно, бизнесом. И есть… владельцы каких-то там, выносных столов и так далее, и так далее, значит. Торговцы. Давайте, торговцы — будем называть торговцы. Предприниматели — это предприниматели. Вот то, что в Народном доме собрались, это торговцы. Грязные, неумытые. Со всеми своими проблемами. Я почему должен … оказывать этому уродливому явлению какую-то государственную поддержку? …И никакие ультиматумы тут абсолютно никого не запугают. Мы вполне можем отделить зерна от плевел».

С выделением земли для многодетных семей вышел и вовсе прямой обман президента. В 2013 году Путин недвусмысленно обозначил свою позицию по данному вопросу:

«Участки для… «элитного» или «квазиэлитного» строительства всегда находятся. А для того, чтобы дать многодетным семьям, — их нет… …где-то откровенно тянут с решениями или предложения бессмысленные, для многодетных семей получить землю где-то на выселках, без всякой инфраструктуры — это бессмысленно, ее даже продать невозможно… Вы понимаете, о чем я говорю?».

30 декабря 2014 года на встрече в Кремле «понимающий» Артамонов бодро отрапортовал Президенту:

«Для семей от трёх и более детей мы или предоставляем жильё, или участок обустроенный, где есть вся инженерная инфраструктура: дороги, газ, вода, электричество…»

А ещё два года спустя многодетные семьи Калуги, измученные невозможностью даже просто заехать на свои «полностью обустроенные» участки, написали Артамонову в своем обращении:

«…Следующий острый вопрос — наличие подъезда. …К сожалению, проехать весной или сейчас после дождей к дому на обычном легковом автомобиле оказывается невозможно, не говоря уже о завозе строительных материалов… В связи с этим, просим Вас принять необходимые меры и поручить ответственным лицам проработать возможность финансирования по проектированию и строительству улично-дорожных сетей и сетей инженерно-технического обеспечения вышеуказанных участков…»

Кстати, участки для многодетных в Калуге не имеют подъезда и сегодня. Их обладатели уже начинают собирать собственные средства на обустройство дорог. Остальная инфраструктура, о наличии которой так уверенно сообщил Президенту губернатор Артамонов, в обозримом будущем является для них пока недоступной.

Дезинформируя Президента о своих действиях по выполнению его поручений, Артамонов не забывает дезинформировать калужан относительно позиции Президента по тем или иным вопросам. Вот только два примера превращения Артамоновым слов Путина в их прямую противоположность в ситуации, когда губернатору потребовалось оправдать свои непопулярные действия в глазах населения.

Долгие годы в регионе не решается проблема утилизации и переработки отходов. Применяемые при этом топорные методы размещения мусороперерабатывающих мощностей в густонаселённых местностях вызывают резкое противодействие населения. И вот губернатор публично заявляет о том, что Президент России, якобы, в одном из своих последних выступлений указал на чрезмерное увлечение согласованием с общественностью вопросов утилизации и переработки отходов.

Смотрим, что сказал Президент на эту тему, и находим:

«Безусловно, без тщательного, прямого общественного контроля здесь не обойтись, потому что здесь злоупотреблений может быть выше крыши… …пока не готов сказать, требуются ли в данном случае поправки в законы или в другие нормативные акты, но общественность должна быть к этому подключена».

Что называется, небо и земля.

Обосновывая свою настойчивость по сносу калужского городского рынка и разбивке на его территории парка, о котором его никто и никогда из жителей города не просил, Артамонов заявил:

«Один из пунктов послания Президента, на которые обратил внимание Владимир Владимирович, — это проведение работ по благоустройству населенных пунктов, по расширению парковых территорий».

Найти в Послании Президента Федеральному собранию РФ слова о «расширении парковых территорий» не удалось даже с помощью автопоиска. А вот в отношении благоустройства, Президент, действительно, счел необходимым отметить ряд важных моментов:

«Ещё раз хочу обратиться ко многим из вас: не прятаться в служебных кабинетах, не бояться диалога с людьми — идти навстречу, честно и открыто разговаривать с людьми, поддерживать их инициативы, особенно когда речь идёт о таких вопросах, как благоустройство городов и посёлков, сохранение исторического облика и создание современной среды для жизни.

К сожалению, порой эти вопросы решаются кулуарно, и, когда так происходит, действительно хочется спросить: «Вы уверены, что-то, что вы предлагаете, исходя только из тех представлений, которые в служебных кабинетах возникают, это самое лучшее предложение? Не лучше ли посоветоваться с людьми, спросить у них, как они хотят видеть улицы, свои дворы, парки и набережные, спортивные и детские площадки?»

И снова чёрное и белое. Дальше, кажется, ехать уже и некуда. Однако движение продолжается. Принцип «слепой зоны» по отношению к ситуации в Калужской области действует стопроцентно. Создается ощущение, что кураторы Управления внутренней политики в администрации Президента РФ просто не видят набирающих силу в регионе негативных тенденций в зеркало заднего обзора государственной машины. А так и до беды недалеко.