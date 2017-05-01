Индия намерена повысить безопасность на своих железных дорогах

Нью-Дели, , 22:40 — REGNUM Министерство железных дорог Индии рассматривает возможность приобретения системы обнаружения повреждений железнодорожного полотна из-за частых случаев крушения поездов на железных дорогах, сообщает 1 мая The Economic Times.

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Стремясь внедрить в железную дорогу последние технологические новинки, научно-исследовательская организация проектирования и стандартизации (RDSO), входящая в состав министерства железных дорог, проведет международную технологическую конференцию, открытие которой намечено на 3 мая.

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Генеральный директор RDSO Р.К. Кулшреста заявил, что на конференции будут рассмотрены четыре основных направления: повышение безопасности, увеличение пропускной способности, сокращение заторов на железной дороге и улучшение обслуживания клиентов.

Напомним, в конференции примут участие эксперты из 17 стран, включая США, Китай, Японию, Россию и ЮАР.

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