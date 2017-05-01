Индия намерена повысить безопасность на своих железных дорогах
3 мая начнется международная технологическая конференция, посвященная развитию железных дорог
Нью-Дели, 1 мая 2017, 22:40 — REGNUM Министерство железных дорог Индии рассматривает возможность приобретения системы обнаружения повреждений железнодорожного полотна из-за частых случаев крушения поездов на железных дорогах, сообщает 1 мая The Economic Times.
Читайте также: «Железная дорога — это не только машинисты и проводники»
Стремясь внедрить в железную дорогу последние технологические новинки, научно-исследовательская организация проектирования и стандартизации (RDSO), входящая в состав министерства железных дорог, проведет международную технологическую конференцию, открытие которой намечено на 3 мая.
Читайте также: На Московском центральном кольце заработала «мобильная библиотека»
Генеральный директор RDSO Р.К. Кулшреста заявил, что на конференции будут рассмотрены четыре основных направления: повышение безопасности, увеличение пропускной способности, сокращение заторов на железной дороге и улучшение обслуживания клиентов.
Напомним, в конференции примут участие эксперты из 17 стран, включая США, Китай, Японию, Россию и ЮАР.
Читайте ранее в этом сюжете: «Поезд из Украины в Иран – это поезд в никуда»
Ctrl +
Enter, чтобы отослать информацию редактору.