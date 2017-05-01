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1 мая в Грузии отметили профсоюзы и студенты

Политика

Участники акции-шествия составили манифест, который направят правительству

Тбилиси, 1 мая 2017, 22:28 — REGNUM  

1 мая в Грузии был обычным рабочим днем, и День международной солидарности трудящихся в Тбилиси отметили только профсоюзы, неправительственные организации и студенты. Они провели акцию протеста против угнетения трудящихся и диктатуры бизнеса, к которой присоединились и грузинские конституционалисты, добавившие свои требования усиления конституционной защиты прав работников.

Студенты под руководством своих неправительственных организаций, среди которых особой активностью отличается организация «Аудитория 115», собрались у первого корпуса Тбилисского государственного университета, откуда шествием направились на проспект Руставели. На площади Роз они присоединились к членам Объединения профсоюзов Грузии и вместе направились по проспекту Руставели к зданию парламента, где провели митинг и высказали властям свои требования.

Звучали лозунги: «Прекратить диктатуру бизнеса», «Восстановить действенную трудовую инспекцию», «Прекратить ежедневную эксплуатацию трудящихся».

К участникам акции вышли депутаты парламентского большинства, которые выразили поддержку требованиям защиты прав трудящихся. Присоединились к акции протеста и депутаты от «Альянса патриотов».

Свою долю протеста добавили к акции и члены женских организаций, которые до этого провели митинг у здания администрации правительства и потребовали прекращения дискриминации женщин и создания для них соответствующих условий труда.

Собравшиеся у здания парламента разработали совместный манифест с основными требованиями, который направят правительству.

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1 мая 2017 года
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