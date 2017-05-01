«Русские вели британский самолет-шпион по мобильнику»

Лондон, , 22:07 — REGNUM «Британский самолет-шпион Rivet Joint отслеживался русскими по мобильному телефону с помощью специального приложения. Радарные снимки, опубликованные в социальных сетях, показывают, что летательный аппарат проследовал вдоль границы РФ на удалении примерно 60 миль от российской военной базы со скоростью 478 узлов. Контроль британского самолета-шпиона, осуществлявшего наблюдение за российскими средствами ПВО, велся с помощью мобильного телефона», — пишет корреспондент издания Сэмюэл Осборн.

Автор отмечает, что «сигнал с самолетов сопровождения (американские шпионские летательные аппараты и истребителиF-35) поступал на порталы Flightradar24.com и Planefinder, по которым любой мог видеть движение Rivet Joint, когда он летел неподалеку российского эксклава Калининград».

«Скорее всего, британцы и американцы хотели спровоцировать Россию на ответные действия или, по крайней мере, засечь радиолокационную активность станций слежения ПРО РФ для сбора информации и последующего анализа, — высказывает предположение Осборн. — Однако русские ограничились демонстрацией, что за британской авиацией можно следить и с помощью обычного смартфона».

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