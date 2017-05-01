«Русские вели британский самолет-шпион по мобильнику»
Британское издание The Independent расстроено, что российская система ПРО не поддалась на провокацию и не включила все свое оборудование на полную мощь
Лондон, 1 мая 2017, 22:07 — REGNUM «Британский самолет-шпион Rivet Joint отслеживался русскими по мобильному телефону с помощью специального приложения. Радарные снимки, опубликованные в социальных сетях, показывают, что летательный аппарат проследовал вдоль границы РФ на удалении примерно 60 миль от российской военной базы со скоростью 478 узлов. Контроль британского самолета-шпиона, осуществлявшего наблюдение за российскими средствами ПВО, велся с помощью мобильного телефона», — пишет корреспондент издания Сэмюэл Осборн.
Автор отмечает, что «сигнал с самолетов сопровождения (американские шпионские летательные аппараты и истребителиF-35) поступал на порталы Flightradar24.com и Planefinder, по которым любой мог видеть движение Rivet Joint, когда он летел неподалеку российского эксклава Калининград».
«Скорее всего, британцы и американцы хотели спровоцировать Россию на ответные действия или, по крайней мере, засечь радиолокационную активность станций слежения ПРО РФ для сбора информации и последующего анализа, — высказывает предположение Осборн. — Однако русские ограничились демонстрацией, что за британской авиацией можно следить и с помощью обычного смартфона».
Читайте ранее в этом сюжете: Самолет-разведчик США облетел северо-западные границы России
Ctrl +
Enter, чтобы отослать информацию редактору.