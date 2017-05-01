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«Число погибших в Афганистане остается чрезвычайно высоким»

Политика

Доклад предоставила комиссия Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR)

Вашингтон, 1 мая 2017, 22:22 — REGNUM  Количество жертв среди сотрудников сил безопасности Афганистана остается «чрезвычайно высоким», согласно докладу американской комиссии Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR), 1 мая сообщает Reuters.

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За первые два месяца текущего года в Афганистане погибли 807 сотрудников служб безопасности, еще 1 тыс. 328 служащих получили ранения.

«Афганистан остается в тисках смертельной войны… Потери, понесенные сотрудниками национальных сил обороны и безопасности Афганистана (ANDSF) в борьбе с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другими боевиками, по-прежнему невероятно высоки», — говорится в докладе SIGAR.

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Статистика была составлена на основе оперативной отчетности американских военных за период с 1 января по 24 февраля. Информация, предоставленная в докладе SIGAR может отличаться от официальной статистики, предоставленной афганским правительством.

Напомним, комиссия Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction была создана в 2008 году. Она предназначена для осуществления контроля за средствами, направленными для восстановления Афганистана.

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