Трамп готов встретиться с Ким Чен Ыном

Вашингтон, , 21:18 — REGNUM Глава Белого дома Дональд Трамп готов провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом заявил сам президент США в интервью агентству Bloomberg.

«Если бы для меня было уместно встретиться с ним, для меня, конечно, было бы честью это сделать», — заявил глава государства.

При этом Трамп также добавил, что большинство политиков США просто не готовы пойти на этот шаг.

«Но я говорю вам, при нужных обстоятельствах я встречусь с ним», — отметил глава Белого дома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что обострение отношений между США и Северной Кореей может перерасти в серьезный вооруженный конфликт.

«Есть шанс того, что мы можем дойти до крупного, крупного конфликта с Северной Кореей. Безусловно», — сообщил глава государства.

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