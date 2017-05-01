СМИ: ПРО THAAD достигла первоначальной операционной готовности

Вашингтон, , 21:03 — REGNUM Американская система противоракетной обороны THAAD, размещенная в Южной Корее, достигла первоначальной операционной готовности, 1 мая сообщает Reuters со ссылкой на официальные лица США.

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Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что размещение системы THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), предназначенной для перехвата ракет средней дальности, может обойтись Южной Корее в $1 млрд.

По данным южнокорейских СМИ, в строй введены шесть пусковых установок, несколько ракет-перехватчиков и один радар.

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В МИД КНР заявили, что размещение THAAD не будет способствовать разрешению конфликта с Северной Кореей, а лишь приведет к его эскалации. КНР рассматривает американскую систему ПРО как угрозу для своих стратегических интересов в регионе.

Официальные представители Китая заявили, что КНР предпримет соответствующие меры, если разворачивание THAAD на Корейском полуострове не будет остановлено.

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