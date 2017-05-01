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Германия пообещала удвоить гуманитарную поддержку Сомали

Политика

Около 5 миллионов жителей Сомали нуждаются в гуманитарной помощи

Могадишо, 1 мая 2017, 20:20 — REGNUM  Германия удвоит финансовую помощь Сомали для борьбы с последствиями засухи и голодом, который угрожает миллионам жителей, 1 мая сообщает Associated Press.

Заявление было сделано во время незапланированного визита министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля в столицу Сомали Могадишо. Премьер-министр Сомали Хасан Али Хайре встретился с Габриэлем и поблагодарил Германию за ее поддержку.

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Напомним, согласно данным ООН, около 5 миллионов жителей Сомали нуждаются в гуманитарной помощи. Ранее официальные представители ФРГ заявили, что в Сомали в рамках гуманитарной поддержки будет направлено примерно $76 млн 490 тыс.

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В феврале генсек ООН Анониу Гетерреш заявил, что населению Южного Судана, Сомали, Йемена и северо-востока Нигерии грозит гуманитарная катастрофа, если Организация Объединённых Наций в ближайшие месяц не получит необходимых средств на проведение операций в этих странах. Для гуманитарной операции требуется по меньшей мере $4,4 млрд.

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