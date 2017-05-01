Эрдоган: ООН нуждается в структурных реформах

Нью-Дели, , 19:12 — REGNUM Организация Объединенных Наций (ООН) нуждается в структурных реформах. Об этом, как передает Anadolu, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на церемонии присуждения звания почетного доктора наук в одном из вузов столицы Индии.

«Какой справедливости можно ожидать от СБ ООН, где не представлены Индия и страны исламского мира?», — говорит глава государства.

По его мнению, постоянных членов СБ ООН быть не должно, потому что эта структура обязана быть «показателем справедливости».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на бизнес-форуме Индия-Турция в Нью-Дели сообщил, что Турция может отказаться от доллара во взаимных расчетах с Индией.

«Экспортные и импортные операции могут вестись в нацвалютах, — сказал глава государства. — Это позволит снизить негативное влияние от колебаний валютных курсов».

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