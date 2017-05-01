Индия: ВС страны ответят на «варварские» действия Пакистана

Нью-Дели, , 19:10 — REGNUM Правительство Индии осудило обезображивание тел двух индийских солдат, в котором обвиняют армию Пакистана, заявив, что индийская армия предпримет ответные меры, 1 мая сообщает The Economic Times.

«Это предосудительный и бесчеловечный акт, такие нападения не происходят даже во время войны, не говоря уже о мирном периоде», — заявил министр обороны Индии Арун Джейтли.

Джейтли добавил, что гибель индийских солдат не была напрасной, ВС Индии отреагируют на этот варварский акт.

«Пакистанская армия не совершала никаких нарушений режима прекращения огня на границе соприкосновения… в секторе Кришна-Гати, как утверждает Индия», — говорится в заявлении военного ведомства Пакистана.

«Заявления об изувеченных телах индийских солдат не соответствуют действительности. Пакистанская армия никогда не проявит неуважение к солдату», — заявили представители оборонного ведомства Пакистана.

Напомним, ранее индийская армия опубликовала заявление, в котором утверждалось, что тела двух военнослужащих были изувечены сотрудниками пограничной службы Пакистана в районе Кришна-Гхати.

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