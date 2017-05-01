Путин освободил от должности замглавы МЧС РФ

Москва, , 18:33 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемой должности заместителя главы МЧС Владимира Артамонова. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

«Освободить от занимаемой должности Артамонова Владимира Сергеевича, статс-секретаря — заместителя министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», — говорится в документе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 марта президент РФ Владимир Путин освободил от занимаемых должностей ряд генералов МВД, Федеральной службы исполнения наказаний и Следственного комитета РФ.

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