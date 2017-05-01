СМИ: США назвали дату очередного испытательного запуска МБР

Вашингтон, , 18:38 — REGNUM ВВС США намерены провести еще один запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III в среду, 3 мая, 1 мая сообщает Fox News со ссылкой на американских военных.

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Официальные представители Пентагона заявили, что новое ракетное испытание было уже давно запланировано. ВВС США используют ту же точку запуска, что и во время предыдущих ракетных испытаний.

Напомним, на прошлой неделе, 26 апреля, на базе ВВС Ванденберг в Калифорнии произошел испытательный запуск баллистической ракеты Minuteman III.

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Пролетев около 6 700 километров, ракета упала на полигоне в районе атолла Кваджалейн на Маршалловых Островах, примерно в 4 тысячи километров к юго-западу от Гавайев, расположенных в центральной части Тихого Океана.

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