Понедельник, 1 Мая 2017 года
18:38:14 МСК

В Южный Судан прибыла передовая группа миротворцев ООН

Политика

К июлю текущего года в Южный Судан прибудут 4 тыс. миротворцев ООН

Флаг ООН
© ИА REGNUM
Флаг ООН

Джуба, 1 мая 2017, 17:58 — REGNUM  Передовая группа миротворцев ООН прибыла в Южный Судан, заявила представитель UNMISS Шанталь Персод (Shantal Persaud), сообщает 1 мая Associated Press.

По меньшей мере 13 миротворцев региональных сил безопасности прибыли в Джубу, столицу страны.

Читайте также: К 2030 году население Африки вырастет до 2,5 млрд человек

Передовая группа миротворцев будет участвовать в инженерных операциях, они помогут подготовить лагерь для 4 тыс. миротворцев, которые должны прибыть к июлю текущего года.

Новая группа миротворцев получит расширенные полномочия на применение силы для защиты гражданского населения восточноафриканской страны.

Читайте также: ООН: Африканские страны против возвращения лидера повстанцев в Южный Судан

Напомним, гражданская война в Южном Судане продолжается уже не первый год. Внутренний конфликт начался после получения независимости в 2011 году. Столкновения происходят между сторонниками президента Сальвы Киира и оппозиционного вице-президента Рика Мачара.

В начале апреля очередное столкновение между противоборствующими сторонами произошло в городе Паджок, недалеко от границы с Угандой. Оппозиция обвинила правительство страны в массовых убийствах.

Читайте ранее в этом сюжете: В Нигерии задержаны двое граждан Украины, воровавшие нефть у Shell

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Африке
Главное сегодня
NB!
01.05.17
Александр ШимбергЛивия: договорятся ли русские и американцы?
ТриполиЛивия Гражданская война в Ливии Политика
NB!
01.05.17
«Россия бойся»: Испания отправила войска в Прибалтику
МадридИспания Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
01.05.17
Венесуэла: Мадуро повышает зарплаты, оппозиция требует его отставки
КаракасВенесуэла Политическая жизнь Венесуэлы Политика
NB!
01.05.17
Севак МирабянФеминизация по-христиански, или Кто освободил женщину?
МоскваРоссия Православие Общество
NB!
01.05.17
Станислав ТарасовРоссия возвращается на Ближний Восток и в Закавказье
МоскваРоссия Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
01.05.17
Иван КузнецовПервые 100 дней Трампа. Выдуманное число в реальной политике
ВашингтонСША Хроники турбулентной Америки Политика
NB!
01.05.17
Станислав СтремидловскийКатолическая церковь во Франции: «Наша демократия сошла с ума»
Ватикан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
01.05.17
«Да здравствует Интернационал!» или Первомай в столице
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
01.05.17
Марина Каширская«Каждый делает по винтику — и получается самолет»
ВоронежРоссия 1 мая 2017 года Экономика
NB!
01.05.17
Анна Кумицкая«Железная дорога — это не только машинисты и проводники»
МичуринскТамбовская областьРоссия 1 мая 2017 года Общество
NB!
01.05.17
Марина КаширскаяКто провожает самолеты
ВоронежРоссия 1 мая 2017 года Экономика
NB!
01.05.17
Светлана ИвановаПосадка виноградников: рождение лозы в крымской Балаклаве
БалаклаваКрымРоссия 1 мая 2017 года Экономика
NB!
01.05.17
Виктория ИвановскаяСвалки Ставрополя: посчитать сложно, победить невозможно – фоторепортаж
СтавропольРоссия Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора Общество
NB!
01.05.17
Первомай: праздник, которого нет
ВаниноХабаровский крайРоссия 1 мая 2017 года Общество
NB!
01.05.17
Еще одна заявка украинских раскольников на официальный статус
ТбилисиГрузия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
01.05.17
Нефть и газ Казахстана: тенденции и перспективы
АстанаКазахстан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
01.05.17
Бомбардировка Герники как символ «нового порядка»
ГерникаИспания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
01.05.17
Армяно-индийские отношения: интенсивного развития придется подождать
ЕреванАрмения Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
01.05.17
Украина против «Газпрома»: крючкотворство и фантастические претензии
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
01.05.17
Анимэ в поисках ответов на проклятые вопросы
ТокиоЯпония Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
01.05.17
Художник, создавший символы свободы и неизбежности борьбы за нее
ПарижФранция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
01.05.17
Комедия для перенапрягшегося мозга: без претензий и намеков на смысл
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
ещё главное