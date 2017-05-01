В Южный Судан прибыла передовая группа миротворцев ООН
К июлю текущего года в Южный Судан прибудут 4 тыс. миротворцев ООН
Джуба, 1 мая 2017, 17:58 — REGNUM Передовая группа миротворцев ООН прибыла в Южный Судан, заявила представитель UNMISS Шанталь Персод (Shantal Persaud), сообщает 1 мая Associated Press.
По меньшей мере 13 миротворцев региональных сил безопасности прибыли в Джубу, столицу страны.
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Передовая группа миротворцев будет участвовать в инженерных операциях, они помогут подготовить лагерь для 4 тыс. миротворцев, которые должны прибыть к июлю текущего года.
Новая группа миротворцев получит расширенные полномочия на применение силы для защиты гражданского населения восточноафриканской страны.
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Напомним, гражданская война в Южном Судане продолжается уже не первый год. Внутренний конфликт начался после получения независимости в 2011 году. Столкновения происходят между сторонниками президента Сальвы Киира и оппозиционного вице-президента Рика Мачара.
В начале апреля очередное столкновение между противоборствующими сторонами произошло в городе Паджок, недалеко от границы с Угандой. Оппозиция обвинила правительство страны в массовых убийствах.
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