Киев: Booking.com обозначил Крым частью Украины

Киев, , 17:21 — REGNUM Сервис для бронирования гостиниц и отелей Booking.com выполнил требования прокуратуры автономной Республики Крым (находится в Киеве) и начал обозначать объекты недвижимости на полуострове как находящиеся на территории Украины. Об этом сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры Украины.

«Сегодня (1 мая) компания Booking.com сообщила прокуратуре АР Крым о том, что ею была исправлена соответствующая информация, — говорится в сообщении. — Сейчас на сайте Booking.com при обозначении места расположения определенного объекта недвижимости в Крыму, после информации о конкретном населенном пункте указывается, что он находится на территории государства Украина».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав Российской Федерации после референдума, на котором более 90% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины.

Голосование крымчан стало реакцией на госпереворот в Киеве в феврале 2014 г.