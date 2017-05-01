Оппозиция и НПО Грузии ополчились против правительства Грузии

Тбилиси, , 17:07 — REGNUM

Оппозиция и неправительственные организации Грузии начинают кампанию против запланированных правительством страны конституционных изменений. С этой целью они объединились в гражданское движение «Защити Конституцию» и 1 мая подписали и обнародовали текст соответствующей декларации.

Согласно подписанному оппозицией и НПО документу, находящаяся у власти правящая партия «Грузинская мечта» осталась в процессе конституционных изменений в одиночестве, а в разработанном государственной конституционной комиссией проекте основного закона отражены интересы и позиции только правящей силы.

В декларации движения «Защити Конституцию» сформулированы и те основные положения проекта новой Конституции, которые неприемлемы для оппозиции и неправительственного сектора. Это отмена прямых выборов президента Грузии, отмена права на создание избирательных блоков, передача нераспределенных парламентских мандатов победившей на выборах партии, упразднение Совета национальной безопасности как органа при президенте Грузии, лишение президента полномочий верховного главнокомандующего, отмена для Кутаиси статуса парламентского города. Неприемлемы для авторов декларации и оставление в новых условиях 5% избирательного барьера, а также новый порядок отбора кандидатуры председателя Верховного суда Грузии.

Авторы декларации считают, что запланированная властями реформа Конституции несет стране угрозу узурпации власти, и намерены противостоять этим замыслам правящей партии усилиями всенародного двжения. Они призывают мировое сообщество оказать им поддержку в защите основ грузинской демократии.

Напомним, что незадолго до окончания работы государственной конституционной комиссии Грузии ее состав покинули все представители оппозиции. Тем самым они выразили протест против отмены прямых и всеобщих выборов президента, введения несправедливой, по оценке оппозиции, избирательной системы и «подгона» Конституции под интересы только правящей партии «Грузинская мечта».