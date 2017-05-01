Митинг и «белые кораблики» за достойную зарплату: 1 мая в Пскове

Псков, , 16:56 — REGNUM Профсоюзы Пскова сегодня, 1 мая, провели митинг, посвящённый Международному дню солидарности трудящихся. Как сообщили ИА REGNUM в Псковском областном совете профессиональных союзов (облсовпроф), к акции также присоединились представители политических партий «Союз труда», «Единая Россия», «Яблоко», «Справедливая Россия».

Председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова отметила, что профсоюзы «категорически не согласны с ухудшением положения трудящихся, уменьшением социальных льгот, реальным уменьшением заработной платы». «Наше профсоюзное сообщество готово вступить в серьёзную борьбу по защите социально-экономических прав работников», — заявила Михайлова.

К участникам акции, среди которых были и садоводы, обратился и глава Пскова Иван Цецерский. Он заявил, что власти города приняли решение ввести для садоводческих товариществ налоговые каникулы сроком на два года. Напомним, в апреле псковские садоводы митинговали вместе с профсоюзами против завышения кадастровой стоимости садоводческих участков — в среднем, в 25 раз.

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По итогам митинга были приняты две резолюции: одна с требованиями садоводов к администрации Псковской области, вторая — в адрес президента РФ, правительства РФ, Государственной думы РФ, администрации Псковской области и Псковского областного собрания, в которой участники митинга требуют «обеспечить гарантии конституционных прав граждан на достойную зарплату и её стабильный рост».

В резолюции профсоюзы обращаются к псковским властям с требованием законодательно установить обязательность ежегодной индексации заработной платы работников бюджетной сферы с сохранением льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, а также требуют снизить максимальную долю собственных расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг с 22% до 10% от совокупного дохода семьи.

Отметим, что также сегодня, 1 мая, в Пскове молодые профсоюзные активисты провели акцию «Белые кораблики». Они запустили по реке Пскове бумажные кораблики — символ надежды молодежи на реальное повышение заработной платы.

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