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Япония и страны ЦА приняли «дорожную карту» в сфере транспорта

Политика

Руководители МИД шести государств также обменялись мнениями по проблемам обеспечения региональной безопасности и сотрудничества на международной арене

Ташкент, 1 мая 2017, 16:55 — REGNUM  «Дорожная карта» о взаимодействии в области транспорта и логистики принята по итогам шестого Совещания министров иностранных дел стран-участниц Диалога «Центральная Азия + Япония», сообщает 1 мая МИД Узбекистана.

В форуме также участвовали руководители внешнеполитических ведомств Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Японии.

Стороны также обсудили перспективы продвижения регионального сотрудничества в области торговли и инвестиций, включая реализацию проектов в сферах сельского хозяйства, транспортной инфраструктуры и логистики.

Кроме того, рассмотрены вопросы устойчивого развития, изменений климата, охраны окружающей среды и культурно-гуманитарного взаимодействия.

«Руководители МИД шести государств также обменялись мнениями по проблемам обеспечения региональной безопасности и сотрудничества на международной арене», говорится в сообщении.

Как ИА REGNUM сообщало ранее делегация Узбекистана 1 мая во главе с министром иностранных дел Абулазизом Камиловым принимает участие в шестом совещании министров иностранных дел Диалога «Центральная Азия + Япония» в Ашхабаде.

В рамках пребывания узбекской делегации запланировано также проведение ряда двусторонних встреч и переговоров.

В частности, накануне, министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и его японский коллега Фумио Кисидой обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственных отношений, в том числе в формате Диалога «Центральная Азия + Япония».

Министры подтвердили заинтересованность обеих стран в наращивании взаимовыгодного стратегического партнерства в различных сферах, наполнении его практическим содержанием, в том числе за счет привлечения ведущих японских компаний в перспективные секторы экономики Узбекистана и реализации совместных высокотехнологичных инвестиционных проектов.

Туркмения с 2014 года председательствует в диалоге «Центральная Азия + Япония».

По официальным данным, по итогам 2016 года двусторонний узбекско-японский товарооборот составил 259,7 миллионов долларов.

В Узбекистане создано 10 совместных с этой страной предприятий, аккредитовано 13 представительств японских компаний.

Общий объем финансово-технического содействия Японии Узбекистану составил более 4,1 миллиарда долларов. Благодаря финансово-техническому содействию Японии в Узбекистане реализован целый ряд социально-значимых и инфраструктурных проектов в сферах здравоохранения, образования, энергетики, транспорта, телекоммуникаций и других направлениях.

С 1999 года в Узбекистане осуществляют деятельность региональные офисы Японского Агентства по международному сотрудничеству (ДЖАЙКА) и Японской организации внешней торговли (ДЖЕТРО), а также Узбекско-японский центр.

Примером успешного взаимодействия может служить сотрудничество между АК «Узавтосаноат» и японской компанией «Исудзу». На базе агрегатов «Исудзу» выпущено около 10 тысячи автобусов и более 11 тысяч грузовых автомобилей. Освоено производство новых моделей грузовых автомобилей, работающих на природном газе.

Читайте ранее в этом сюжете: Страны Центральной Азии и Япония обсудят в Ашхабаде вопросы сотрудничества

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Экономика Узбекистана
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