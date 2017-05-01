Эрдоган: Турция и Индия могут отказаться от доллара во взаимных расчетах

Нью-Дели, , 16:54 — REGNUM Турция может отказаться от доллара во взаимных расчетах с Индией. Об этом, как передает Anadolu, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на бизнес-форуме Индия-Турция в Нью-Дели.

«Экспортные и импортные операции могут вестись в национальных валютах, — отметил Эрдоган. — Это позволит снизить негативное влияние от колебаний валютных курсов».

При этом глава Турции добавил, что торговля в национальных валютах будет позитивно влиять на экономику обеих стран.

«Пришло время начать обсуждение проекта соглашения по масштабному экономическому партнерству двух стран», — сказал глава Турции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция может открыть «новую страницу» в отношениях с администрацией США.

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