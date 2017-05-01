«Россия бойся»: Испания отправила войска в Прибалтику

Мадрид, , 16:43 — REGNUM «Фрегат, боевые машины, истребители и штурмовики, а также 635 солдат и офицеров — это вклад Испании в стабилизацию обстановки на севере Европы, где главной опасностью является российская угроза», — с гордостью сообщает газета.

«Это беспрецедентная акция Испании — столь крупного войскового формирования страна в рамках программ НАТО не посылала еще никогда, продолжают на волне сильного душевного подъема авторы редакционной статьи. — Наша миссия проста и понятна: защитить балтийские страны от возможной агрессии со стороны России».

Однако несколькими абзацами ниже издание нечаянно опровергает свои собственные слова об «интернациональном долге, исполняемом испанцами» и выдает более приземленную версию столь активного участия Испанией балтийских микрочленов ЕС, напоминая, что «расходы Испании на оборону едва достигают 1,4% ВВП и далеки от требуемых НАТО 2%», потому и приходится стране внутри альянса, образно говоря, «быть больше католиком, чем Папа Римский»

La Razón, напоминает, что согласно 5 статье устава альянса «нападение на одного из его членов является нападением на весь блок» и подчеркивает, что «НАТО полностью прозрачно в отношениях с Россией, извещая ее обо всех своих маневрах и передислокациях. Угроза российской агрессии существует с 2014 года, когда случился украинский кризис в результате которого Россия отняла у Киева Крым, а пророссийские сепаратисты захватили промышленно развитый Юго-Восток» (так в оригинале, прим. — ИА REGNUM ).

Читатели в большинстве своих комментариев под статьей указывают на неадекватность действий североатлантического альянса.

«Угроза, возникшая в 2014 году? Да вы что? Это правда? Кто-то слышал заявление русских политиков или военных о намерениях Москвы ввести войска на территорию какой-нибудь прибалтийской страны? — задает вопросы в комментариях читатель под ником Diegovizc. — Кризис на Украине? Это вы о государственном перевороте, в результате которого от власти был отстранен президент, не питавший иллюзий в отношении ЕС? И уж не стоят ли за этой сменой власти в Киеве те же самые лица, которые организовали войну в Ливии, превратившую страну в территорию хаоса и гуманитарной катастрофы?»

«Какая жалость! — досадует пользователь Ibero. — Наше поколение прожило счастливое время без участия Испании в войнах и конфликтах в Европе. Кажется, нашим детям повезет меньше».

«Ну да! — саркастически восклицает читатель Alberttor. — Теперь-то с прибытием испанских войск Россия точно бухнется на колени! Ай, бедные русские!»

ИА REGNUM напоминает, что последний раз крупное воинское соединение Испания также отправляла к Ленинграду в 1941 году. Испанские добровольцы из «Голубой дивизии» участвовали в блокаде Ленинграда и в других сражениях Великой отечественной войны.

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