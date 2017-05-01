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Псковским садоводам пообещали налоговые каникулы

Политика

Ранее садоводы на митинге требовали отмены нормативного акта, который повысил кадастровую стоимость их участков в среднем в 25 раз

Яблони
Лобачев Владимир
Яблони

Псков, 1 мая 2017, 16:37 — REGNUM  Депутаты Псковской городской думы и администрация города Пскова снизили ставку земельного налога для физических лиц на треть (с 0,3% до 0,2%), а садоводческим товариществам (юридическим лицам) предоставили налоговые каникулы: освободили от уплаты земельного налога на два года. Об этом сегодня, 1 мая, на митинге псковских профсоюзов в Пскове заявил глава города Иван Цецерский.

Как пояснили ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета, эти меры направлены на то, чтобы садоводства смогли навести порядок в учёте отведенных им земель, провести межевание.

Резкий рост финансовой нагрузки на садоводства при переоценки кадастровой стоимости земли напрямую коснулся тысяч псковичей.

Председатель исполнительного совета региональной общественной организации «Комиссия по садоводствам» Анна Войченко поблагодарила органы местного самоуправления Пскова за принятое решение о налоговых каникулах для садоводств, но отметила, что работу по исправлению ошибок, допущенных при переоценке кадастровой стоимости земель в Псковской области, необходимо продолжить, так как уже принятые меры касаются лишь части садоводческих товариществ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце 2016 года в Псковской области был принят нормативный акт, согласно которому кадастровая стоимость садовых участков в среднем выросла в 25 раз: т 10 до 47 раз. При этом, как отмечают садоводы, рыночная стоимость их дач оказалась в 10−20 раз ниже кадастровой. 1 апреля в Пскове состоялся совместный митинг садоводов и профсоюзов против завышения кадастровой стоимости земли и роста земельного налога.

Читайте ранее в этом сюжете: Протест садоводов: псковские власти нашли решение проблемы

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