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Венесуэла: Мадуро повышает зарплаты, оппозиция требует его отставки

Политика

Испанская АВС продолжает пристально следить за развитием событий в Венесуэле, сохраняя нейтральный взгляд на происходящее, но выстраивая при этом фразы так, чтобы они звучали в пользу оппозиции

Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Иллюстрация: Government of Venezuela
Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Каракас, 1 мая 2017, 16:35 — REGNUM  «Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в минувшее воскресенье о повышении на 60% зарплат учителям, врачам, пожарным, военным, полицейским — всем, кто трудится в государственных структурах. Пенсии будут увеличены на 30%, — отмечается в редакционной статье, которая больше уделяет внимания не позитивным действиям латиноамериканского лидера, а критике, звучащей с противоположной стороны.

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«Оппозиция тут же отреагировала репликой, что реально никакого повышения зарплат не произойдет. Один из ее лидеров, депутат Национальной Ассамблеи Хосе Герра написал в своем Твиттере: «60% роста зарплаты — ничто по сравнению с инфляцией, составившей 65%. Это зарплата голодающих». Другой оппозиционер — неудачник последних президентских выборов Энрике Каприлес дежурно призвал главу Венесуэлы уйти в отставку: «Это будет лучшим подарком ветеранам труда к 1 мая», — завершает публикацию АВС в манере «запоминается последняя фраза».

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