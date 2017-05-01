Венесуэла: Мадуро повышает зарплаты, оппозиция требует его отставки

Каракас, , 16:35 — REGNUM «Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в минувшее воскресенье о повышении на 60% зарплат учителям, врачам, пожарным, военным, полицейским — всем, кто трудится в государственных структурах. Пенсии будут увеличены на 30%, — отмечается в редакционной статье, которая больше уделяет внимания не позитивным действиям латиноамериканского лидера, а критике, звучащей с противоположной стороны.

«Оппозиция тут же отреагировала репликой, что реально никакого повышения зарплат не произойдет. Один из ее лидеров, депутат Национальной Ассамблеи Хосе Герра написал в своем Твиттере: «60% роста зарплаты — ничто по сравнению с инфляцией, составившей 65%. Это зарплата голодающих». Другой оппозиционер — неудачник последних президентских выборов Энрике Каприлес дежурно призвал главу Венесуэлы уйти в отставку: «Это будет лучшим подарком ветеранам труда к 1 мая», — завершает публикацию АВС в манере «запоминается последняя фраза».

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