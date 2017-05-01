Понедельник, 1 Мая 2017 года
17:08:04 МСК

С семьями, лозунгами и Че Геварой: Воронеж отмечает Первомай

Политика

Воронежцы вышли на традиционную первомайскую демонстрацию

35
В Воронеже Первомайская демонстрация собрала тысячи участников
Зоя Емельянова © ИА REGNUM
В Воронеже Первомайская демонстрация собрала тысячи участников

Воронеж, 1 мая 2017, 16:40 — REGNUM  Десятки тысяч воронежцев приняли участие в праздничной демонстрации 1 мая, передает корреспондент ИА REGNUM. В праздничном шествии, организованном профсоюзами, приняли участие работники крупнейших воронежских предприятий, врачи, учителя, преподаватели и студенты, представители политических партий.

2
Собираться участники демонстрации начали задолго до ее начала
Зоя Емельянова © ИА REGNUM
Собираться участники демонстрации начали задолго до ее начала
3
Большинство лозунгов посвящены достойной жизни рабочих людей
Зоя Емельянова © ИА REGNUM
Большинство лозунгов посвящены достойной жизни рабочих людей

Праздничная колонна начала формироваться с девяти утра на проспекте Революции, у площади Победы — движение транспорта в этом районе на несколько часов перекрыли. К 10:00 здесь собрались несколько тысяч человек. Воронежцы для участия в праздничном шествии пришли целыми семьями, многие с детьми, кто-то — даже с домашними питомцами.

5
... а также с воздушными шарами
Зоя Емельянова © ИА REGNUM
... а также с воздушными шарами
6
...и даже домашними любимцами
Зоя Емельянова © ИА REGNUM
...и даже домашними любимцами

Возглавили праздничную демонстрацию губернатор Воронежской области Алексей Гордеев, председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов, руководители профсоюзных организаций, а затем глава региона поприветствовал участников демонстрации со специально оборудованной сцены.

8
Глава региона вместе с демонстрантами прошел от площади Победы до площади Никитина
Зоя Емельянова © ИА REGNUM
Глава региона вместе с демонстрантами прошел от площади Победы до площади Никитина

Колонны под звуки духового оркестра проследовали от площади Победы по проспекту Революции до площади Никитина. Участники шествия несли лозунги: «Мир. Труд. Братство. Без войны и санкций», «Нет давлению на Россию», «Работающий человек не должен быть бедным».

10
«Без социальной справедливости у России нет будущего»
Зоя Емельянова © ИА REGNUM
«Без социальной справедливости у России нет будущего»
35
Участники одной из колонн пришли с флагом с изображением латиноамериканского революционера Эрнесто Че Гевары
Зоя Емельянова © ИА REGNUM
Участники одной из колонн пришли с флагом с изображением латиноамериканского революционера Эрнесто Че Гевары
22
Среди демонстрантов было немало студентов
Зоя Емельянова © ИА REGNUM
Среди демонстрантов было немало студентов

Представители студенческих отрядов 1 мая, в рамках демонстрации, провели акцию «Марш труда»: десятки молодых людей прошли в колонне, держа в руках портреты жителей Воронежа, совершивших трудовые подвиги.

24
Акция «Марш труда»
Зоя Емельянова © ИА REGNUM
Акция «Марш труда»

Отметим, что сегодня (данные Воронежстата на март 2017 года) в Воронежской области численность населения, занятого в экономике, составляет более 1,1 млн человек, это чуть менее половины от общей численности жителей области. Число безработных составляло 54 тыс. 420 — 4,7%, впрочем, численность официально зарегистрированных людей без работы составляет около 12 тыс. человек. Средний размер заработной платы на февраль 2017 года в Воронежской области составлял 28 тыс. 341,3 тыс.

Смотрите галерею к статье

Читайте ранее в этом сюжете: «Каждый делает по винтику — и получается самолет»

regnum author Зоя Емельянова
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
1 мая 2017 года
Главное сегодня
NB!
01.05.17
Александр ШимбергЛивия: договорятся ли русские и американцы?
ТриполиЛивия Гражданская война в Ливии Политика
NB!
01.05.17
«Россия бойся»: Испания отправила войска в Прибалтику
МадридИспания Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
01.05.17
Венесуэла: Мадуро повышает зарплаты, оппозиция требует его отставки
КаракасВенесуэла Политическая жизнь Венесуэлы Политика
NB!
01.05.17
Севак МирабянФеминизация по-христиански, или Кто освободил женщину?
МоскваРоссия Православие Общество
NB!
01.05.17
Станислав ТарасовРоссия возвращается на Ближний Восток и в Закавказье
МоскваРоссия Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
01.05.17
Иван КузнецовПервые 100 дней Трампа. Выдуманное число в реальной политике
ВашингтонСША Хроники турбулентной Америки Политика
NB!
01.05.17
Станислав СтремидловскийКатолическая церковь во Франции: «Наша демократия сошла с ума»
Ватикан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
01.05.17
«Да здравствует Интернационал!» или Первомай в столице
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
01.05.17
Марина Каширская«Каждый делает по винтику — и получается самолет»
ВоронежРоссия 1 мая 2017 года Экономика
NB!
01.05.17
Анна Кумицкая«Железная дорога — это не только машинисты и проводники»
МичуринскТамбовская областьРоссия 1 мая 2017 года Общество
NB!
01.05.17
Марина КаширскаяКто провожает самолеты
ВоронежРоссия 1 мая 2017 года Экономика
NB!
01.05.17
Светлана ИвановаПосадка виноградников: рождение лозы в крымской Балаклаве
БалаклаваКрымРоссия 1 мая 2017 года Экономика
NB!
01.05.17
Виктория ИвановскаяСвалки Ставрополя: посчитать сложно, победить невозможно – фоторепортаж
СтавропольРоссия Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора Общество
NB!
01.05.17
Первомай: праздник, которого нет
ВаниноХабаровский крайРоссия 1 мая 2017 года Общество
NB!
01.05.17
Еще одна заявка украинских раскольников на официальный статус
ТбилисиГрузия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
01.05.17
Нефть и газ Казахстана: тенденции и перспективы
АстанаКазахстан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
01.05.17
Бомбардировка Герники как символ «нового порядка»
ГерникаИспания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
01.05.17
Армяно-индийские отношения: интенсивного развития придется подождать
ЕреванАрмения Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
01.05.17
Украина против «Газпрома»: крючкотворство и фантастические претензии
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
01.05.17
Анимэ в поисках ответов на проклятые вопросы
ТокиоЯпония Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
01.05.17
Художник, создавший символы свободы и неизбежности борьбы за нее
ПарижФранция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
01.05.17
Комедия для перенапрягшегося мозга: без претензий и намеков на смысл
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
ещё главное