С семьями, лозунгами и Че Геварой: Воронеж отмечает Первомай

Воронеж, , 16:40 — REGNUM Десятки тысяч воронежцев приняли участие в праздничной демонстрации 1 мая, передает корреспондент ИА REGNUM. В праздничном шествии, организованном профсоюзами, приняли участие работники крупнейших воронежских предприятий, врачи, учителя, преподаватели и студенты, представители политических партий.

Праздничная колонна начала формироваться с девяти утра на проспекте Революции, у площади Победы — движение транспорта в этом районе на несколько часов перекрыли. К 10:00 здесь собрались несколько тысяч человек. Воронежцы для участия в праздничном шествии пришли целыми семьями, многие с детьми, кто-то — даже с домашними питомцами.

Возглавили праздничную демонстрацию губернатор Воронежской области Алексей Гордеев, председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов, руководители профсоюзных организаций, а затем глава региона поприветствовал участников демонстрации со специально оборудованной сцены.

Колонны под звуки духового оркестра проследовали от площади Победы по проспекту Революции до площади Никитина. Участники шествия несли лозунги: «Мир. Труд. Братство. Без войны и санкций», «Нет давлению на Россию», «Работающий человек не должен быть бедным».

Представители студенческих отрядов 1 мая, в рамках демонстрации, провели акцию «Марш труда»: десятки молодых людей прошли в колонне, держа в руках портреты жителей Воронежа, совершивших трудовые подвиги.

Отметим, что сегодня (данные Воронежстата на март 2017 года) в Воронежской области численность населения, занятого в экономике, составляет более 1,1 млн человек, это чуть менее половины от общей численности жителей области. Число безработных составляло 54 тыс. 420 — 4,7%, впрочем, численность официально зарегистрированных людей без работы составляет около 12 тыс. человек. Средний размер заработной платы на февраль 2017 года в Воронежской области составлял 28 тыс. 341,3 тыс.

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