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В Стамбуле разогнали первомайскую демонстрацию

Политика

Задержаны две сотни протестующих

Первомай в Турции
Иллюстрация: Newsturk.ru
Первомай в Турции

Стамбул, Турция, 1 мая 2017, 16:04 — REGNUM  В Стамбуле турецкая полиция разогнала первомайскую демонстрацию. Об этом сегодня, 1 мая, сообщают местные СМИ.

Сообщается, что в ходе первомайской демонстрации, некоторые колонны начали протестовать. Тогда полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ. Всего в ходе столкновений были задержаны 207 человек.

У задержанных изъяли около 40 «коктейлей Молотова» и 17 ручных гранат.

По данным турецких СМИ, полиция начала применять слезоточивый газ и резиновые пули против группы протестующих, которые выкрикивали: «Таксим — наш и останется нашим».

Стоит отметить, что протесты в ходе первомайских демонстраций в Турции происходят каждый год. В связи с этим турецкие власти каждый год усиливают меры безопасности.

Власти надеялись, что в этом году число протестующих будет незначительным, так как мэрия Стамбула запретила проводить первомайское шествие по площади Таксим, где обычно устраиваются антиправительственные протесты.

На площади Таксим в 1928 году был воздвигнут 12-метровый монумент «Республика», символизирующий установление Турецкой республики. Протесты на площади Таксим обычно устраивают политические силы, которые выступают за сохранение светского пути развития Турции.

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1 мая 2017 года
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