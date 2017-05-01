В Стамбуле разогнали первомайскую демонстрацию

Стамбул, Турция, , 16:04 — REGNUM В Стамбуле турецкая полиция разогнала первомайскую демонстрацию. Об этом сегодня, 1 мая, сообщают местные СМИ.

Сообщается, что в ходе первомайской демонстрации, некоторые колонны начали протестовать. Тогда полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ. Всего в ходе столкновений были задержаны 207 человек.

У задержанных изъяли около 40 «коктейлей Молотова» и 17 ручных гранат.

По данным турецких СМИ, полиция начала применять слезоточивый газ и резиновые пули против группы протестующих, которые выкрикивали: «Таксим — наш и останется нашим».

Стоит отметить, что протесты в ходе первомайских демонстраций в Турции происходят каждый год. В связи с этим турецкие власти каждый год усиливают меры безопасности.

Власти надеялись, что в этом году число протестующих будет незначительным, так как мэрия Стамбула запретила проводить первомайское шествие по площади Таксим, где обычно устраиваются антиправительственные протесты.

На площади Таксим в 1928 году был воздвигнут 12-метровый монумент «Республика», символизирующий установление Турецкой республики. Протесты на площади Таксим обычно устраивают политические силы, которые выступают за сохранение светского пути развития Турции.