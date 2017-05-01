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Спикер парламента Грузии: «Спекулировать темой выборов президента легко»

Политика

Ираклий Кобахидзе объяснил журналистам преимущества непрямых президентских выборов

Тбилиси, 1 мая 2017, 15:30 — REGNUM  

Так как проект конституционной реформы предусматривает формирование в Грузии парламентского правления, для этой формы предпочтительнее непрямые выборы президента страны, заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции 1 мая, которая была посвящена процессу создания проекта новой Конституции.

Спикер парламента с сожалением отметил, что в связи с порядком выборов президента имеют место спекуляции и манипулирование темой, которые продолжаются до сих пор.

«Порядок выборов президента коренным образом меняется. И здесь происходит спекуляция, манипуляция, тем более, что спекулировать этой темой легко», — заявил Кобахидзе и подчеркнул, что общество вводят в заблуждение, так как задавая вопрос о порядке выборов президента, деталей самой системы ему не разъясняют.

«Для парламентской системы лучше, если президент будет избираться в непрямом порядке. В некоторых странах проходят прямые выборы, в некоторых — непрямые. Там, где президента избирают в непрямом порядке, никогда системных проблем в этом плане не возникало. А в тех парламентских республиках, где президента избирали путем прямых выборов, в большинстве случаев возникали системные проблемы. Это и пересечение компетенций, и избрание одиозных, непрозападных президентов, президентов с неонацистскими наклонностями», — пояснил спикер грузинского парламента.

Ему, по его словам, трудно представить, как будет проходить предвыборная кампания кандидата в президенты в стране, которая является парламентской республикой.

Что касается вводимой проектом новой Конституции парламентской системы, это, по оценке Ираклия Кобахидзе, станет самым важным шагом вперед, который обеспечит формирование в Грузии здоровой демократии в соответствии с лучшей европейской практикой.

Все разговоры об ограничении полномочий президента он также назвал спекуляцией.

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