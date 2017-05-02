Независимость Канарских островов без диктатора не получается

Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, , 04:04 — REGNUM Стремление к автономии не было определяющим для политической жизни Канарских островов на протяжении долгой европейской истории. О том, как развивалось представление о канарской автономии, повествует статья постоянного автора ИА REGNUM Владимира Добрынина.

Острова всегда вынуждены были зорко наблюдать за перипетиями европейских войн и возвышений то одних, то других государств, стараясь прибиться к самому безопасному на текущий момент властелину. Традиционно таким властителем была ближайшая географически Испания, в 1344 году «назначенная» Ватиканским престолом владельцем этих земель с условием укрепления на островах католической веры.

Некоторые представления о возможности создания независимых Канар стали просматриваться только в конце XIX века, когда канарцы приобрели опыт создания трудовых диаспор в Южной Америке. В начале ХХ века была образована Народная партия сторонников автономии во главе с Секундино Дельгадо Родригесом. Никакого сочувствия у центральных властей успехи партии на муниципальных выборах не встретили, а после партия и вовсе была обвинена в поддержке кубинского сепаратизма.

Но и в последствии политические устремления сторонников автономии давали о себе знать, вылившись в 1924 году в создание в Гаване, к тому времени давно освободившейся от испанской зависимости и плотно находившейся в зависимости от США, была создана Канарская Националистическая Партия. Все эти игры в независимость кончились с приходом к власти в Испании генерала Франко, чья политическая линия на расправу с инакомыслящими твердо держала целостность Испании.

Впрочем, если его режим и подавил всякое сопротивление внутри страны, за ее пределами продолжали образовываться организации, ставящие своей целью борьбу за автономию. Например, в Алжире, где в 1964 году возникла еще одна сепаратистская организация — «Движение за самоопределение и независимость Канарского архипелага». Пройдя эволюцию от террористических методов в 70-х годах, до умеренности пост-франкистского периода, партия постепенно перевела свою деятельность в более мирное русло.

В наше же время канарский сепаратизм носит характер романтического флера, добавляющего привлекательности туристическим красотам островов. С экономической точки зрения канарцам удалось извлечь из статуса автономии, полученного в 1982 году, больше, чем континентальным областям Испании. Канары платят меньше налогов и получают больше субсидий.

Подробности читайте в статье: Сепаратизм Канарских островов: лояльность центру за его же деньги

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