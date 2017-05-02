 
Вторник, 02 Мая 2017 года
05:16:25 МСК

Независимость Канарских островов без диктатора не получается

Политика
ИА REGNUM продолжает публикацию серии статей, посвященных сепаратизму и регионализму в Испании
Флаг Канарских островов
Иллюстрация: Artfile.org.ua
Флаг Канарских островов

Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 2 Мая 2017, 04:04 — REGNUM  Стремление к автономии не было определяющим для политической жизни Канарских островов на протяжении долгой европейской истории. О том, как развивалось представление о канарской автономии, повествует статья постоянного автора ИА REGNUM Владимира Добрынина.

Острова всегда вынуждены были зорко наблюдать за перипетиями европейских войн и возвышений то одних, то других государств, стараясь прибиться к самому безопасному на текущий момент властелину. Традиционно таким властителем была ближайшая географически Испания, в 1344 году «назначенная» Ватиканским престолом владельцем этих земель с условием укрепления на островах католической веры.

Некоторые представления о возможности создания независимых Канар стали просматриваться только в конце XIX века, когда канарцы приобрели опыт создания трудовых диаспор в Южной Америке. В начале ХХ века была образована Народная партия сторонников автономии во главе с Секундино Дельгадо Родригесом. Никакого сочувствия у центральных властей успехи партии на муниципальных выборах не встретили, а после партия и вовсе была обвинена в поддержке кубинского сепаратизма.

Но и в последствии политические устремления сторонников автономии давали о себе знать, вылившись в 1924 году в создание в Гаване, к тому времени давно освободившейся от испанской зависимости и плотно находившейся в зависимости от США, была создана Канарская Националистическая Партия. Все эти игры в независимость кончились с приходом к власти в Испании генерала Франко, чья политическая линия на расправу с инакомыслящими твердо держала целостность Испании.

Впрочем, если его режим и подавил всякое сопротивление внутри страны, за ее пределами продолжали образовываться организации, ставящие своей целью борьбу за автономию. Например, в Алжире, где в 1964 году возникла еще одна сепаратистская организация — «Движение за самоопределение и независимость Канарского архипелага». Пройдя эволюцию от террористических методов в 70-х годах, до умеренности пост-франкистского периода, партия постепенно перевела свою деятельность в более мирное русло.

В наше же время канарский сепаратизм носит характер романтического флера, добавляющего привлекательности туристическим красотам островов. С экономической точки зрения канарцам удалось извлечь из статуса автономии, полученного в 1982 году, больше, чем континентальным областям Испании. Канары платят меньше налогов и получают больше субсидий.

Подробности читайте в статье: Сепаратизм Канарских островов: лояльность центру за его же деньги

Также предлагаем вашему вниманию и другие статьи Владимира Добрынина

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аналитика ИА REGNUM короткой строкой
Главное сегодня
NB!
02.05.17
Угроза всеукраинского масштаба, или Приключения львовского мусора
ЛьвовУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
02.05.17
Независимость Канарских островов без диктатора не получается
Лас-Пальмас-де-Гран-КанарияИспания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
02.05.17
Дороги становятся тропами: новоукраинский дорожный ремонт
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
02.05.17
Философ, не переживший свой мир
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
02.05.17
Как прогресс вспомнил о женщине-матери
ВашингтонСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Наука
NB!
02.05.17
Иван КузнецовПервые 100 дней Трампа. И что?
ВашингтонСША Хроники турбулентной Америки Политика
NB!
01.05.17
Высокоскоростной поезд сошел с рельсов на западе Германии
БерлинГермания Железнодорожные аварии Происшествия
NB!
01.05.17
«Русские вели британский самолет-шпион по мобильнику»
ЛондонВеликобритания Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
01.05.17
The Daily Express: «Россия угрожает американским объектам в ЕС»
МадридИспания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
01.05.17
Валерий РокотовЧто знал мальчик из Рая
Лос-АнджелесСША Первый век Голливуда Культура
NB!
01.05.17
Александр ШимбергЛивия: договорятся ли русские и американцы?
ТриполиЛивия Гражданская война в Ливии Политика
NB!
01.05.17
«Россия, бойся»: Испания отправила войска в Прибалтику
МадридИспания Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
01.05.17
Севак МирабянФеминизация по-христиански, или Кто освободил женщину?
МоскваРоссия Православие Общество
NB!
01.05.17
Станислав ТарасовРоссия возвращается на Ближний Восток и в Закавказье
МоскваРоссия Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
01.05.17
Макрон не исключает выхода Франции из Евросоюза
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
01.05.17
Станислав СтремидловскийКатолическая церковь во Франции: «Наша демократия сошла с ума»
Ватикан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
01.05.17
«Да здравствует Интернационал!» или Первомай в столице
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
01.05.17
Марина Каширская«Каждый делает по винтику — и получается самолет»
ВоронежРоссия 1 мая 2017 года Экономика
NB!
01.05.17
Марина КаширскаяКто провожает самолеты
ВоронежРоссия 1 мая 2017 года Экономика
NB!
01.05.17
Укротители огня и металла: фоторепортаж
ВолгоградРоссия 1 мая 2017 года Общество
NB!
01.05.17
Светлана ИвановаПосадка виноградников: рождение лозы в крымской Балаклаве
БалаклаваКрымРоссия 1 мая 2017 года Экономика
NB!
01.05.17
Григорий ГаранинЗачем Казахстану тело Ленина? Обзор СМИ
АстанаКазахстан Политическая жизнь Казахстана Политика
ещё главное