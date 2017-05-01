Курдские вооруженные отряды отбили у террористов Табку

Дамаск, , 15:01 — REGNUM Курдские вооруженные формирования выбили боевиков террористической группировки «Исламское государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из города Табка, расположенного в непосредственной близости от Евфратской ГЭС. Об этом сегодня, 1 мая, сообщает телеканал Al Arabiya.

Сообщается, что «Силы демократической Сирии» (СДС) выбили отряды ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из центра Табки.

Этот город находится рядом с Раккой, которая считается столицей «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Сейчас курды ведут интенсивное наступление в районе Ракки. Террористы оказывают ожесточенное сопротивление, но несут большие потери и вынуждены отступать.

Бойцы СДС открыли гуманитарный коридор на севере Табки, по которому мирные жители могут покинуть город.