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Курдские вооруженные отряды отбили у террористов Табку

Политика

В районе Ракки идут ожесточенные бои

Эс-Саура (Табка) на линии огня
Иллюстрация: Rassednews.com
Эс-Саура (Табка) на линии огня

Дамаск, 1 мая 2017, 15:01 — REGNUM  Курдские вооруженные формирования выбили боевиков террористической группировки «Исламское государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из города Табка, расположенного в непосредственной близости от Евфратской ГЭС. Об этом сегодня, 1 мая, сообщает телеканал Al Arabiya.

Сообщается, что «Силы демократической Сирии» (СДС) выбили отряды ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из центра Табки.

Этот город находится рядом с Раккой, которая считается столицей «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Сейчас курды ведут интенсивное наступление в районе Ракки. Террористы оказывают ожесточенное сопротивление, но несут большие потери и вынуждены отступать.

Бойцы СДС открыли гуманитарный коридор на севере Табки, по которому мирные жители могут покинуть город.

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