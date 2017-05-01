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«Правительство Грузии делает непродуманные шаги»

Политика

События в соседней Турции напоминают грузинскому эксперту «мрачные годы советской власти»

Дидгорская битва
anon
Дидгорская битва

Тбилиси, 1 мая 2017, 14:13 — REGNUM  

Действия Турции в связи с инициативой парламента Грузии об учреждении 12 августа Дня великой победы в честь победы Грузии в Дидгорской битве не выдерживают никакой критики, заявил грузинский эксперт Мамука Арешидзе в интервью грузинскому изданию «Квирис палитра» («Палитра недели»). Одновременно эксперта беспокоят и действия и шаги правительства Грузии, которые он считает непродуманными и непросчитанными.

«Действия Турции никакой критики не выдерживают. Они не имели права на то, что сделали. Это грубое вмешательство в дела другой страны. Но меня больше беспокоят действия нашего правительства. Вначале выдвинули совершенно непродуманную и непросчитанную инициативу, разожгли ажиотаж, а в конце остановились», — заявил Арешидзе и подчеркнул, что правительство не имеет права делать такие непродуманные шаги по таким важным темам.

Что касается соседней Турции, на фоне жесткой политики нынешнего президента там, по оценке эксперта, царит страх и люди не доверяют друг другу.

«Мы не можем даже представить, какая там ситуация сейчас, какой страх царит в городах Турции… Люди в Турции не доверяют друг другу, не разговаривают друг с другом в страхе, что кто-то может их «выдать». Мне это напоминает мрачные годы советской истории. Это трагедия для всей страны, которая за последние годы привыкла к совсем другой жизни», — отметил Арешидзе и добавил, что Эрдоган пытается сломать именно такой настрой турецкого общества.

В связи со сложившейся в Турции ситуацией эксперт советует правительству Грузии проявлять особенную осторожность.

«Недавно я беседовал с моими коллегами из Балканских стран, и они сказали, что внимательно следят за протекающими в Турции процессами, так как для них это может стать очень плохим завтрашним днем», — пояснил Арешидзе.

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